Tadej Pogacar sempre più nella storia. Dopo aver trionfato al Giro e al Tour, il fuoriclasse sloveno vince anche ai Mondiali di Zurigo raggiungendo il tris nello stesso anno che era riuscito a Merckx e Roche. Clamoroso il suo attacco a 101 km, seguito da oltre 51 km in solitaria, scelta che Pogacar ha commentato così dopo la vittoria: "La gara stava prendendo una piega che un po' mi preoccupava, non so cosa mi è passato per la testa ma sapevo che qualcosa dovevo fare: per fortuna sono soltanto partito e ho fatto la cosa giusta. Avevamo in mente di tenere la corsa sotto controllo, non era pianificato questo attacco: c'era una fuga pericolosa e la gara si è aperta molto presto. Ma Jan Tratnik ha creduto in me. Una corsa molto dura, ma è stato incredibile. Volevo questo titolo assolutamente".