Tirreno-Adriatico, Ganna vince crono di apertura

Filippo Ganna conquista la sua 34^ vittoria in carriera imponendosi nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Nella cronometro a Lido di Camaiore (11.5 km) il campione italiano contro il tempo- che indosserà la prima maglia azzurra di leader della classifica generale come nel 2022 e nel 2023 - torna a vincere dopo 247 giorni. Seconda posizione per lo spagnolo Ayuso con un ritardo di 23 secondi, terzo il danese Price-Pejtersen a 28". Buona prova anche per Antonio Tiberi quarto (+29") e Jonathan Milan quinto (+31"). Nella top 10 anche Mattia Cattaneo, in settima posizione. Martedì 11 marzo la seconda frazione Camaiore-Follonica (189 km).

Ordine d'arrivo prima tappa

1) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 12’17”

2) Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) +23”

3) Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) +28”

4) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +29”

5) Jonathan Milan (Lidl Trek) +31″

6) Derek Gee (Israel-PremierTech) +34″

7) Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep) +36″

8) Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) +37″

9) Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +38″

10) Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) +38"

Le parole di Ganna

"Ci siamo allenati tanto con la squadra in ritiro, abbiamo percorso tanti chilometri e nell’ultimo periodo abbiamo fatto diversi lavori con la bici da crono. Avevo tutti i numeri a mio favore. Ci aspetta ora un mese importante ed intenso, con diversi appuntamenti a cui tengo molto. Era importante arrivare qui tranquilli, direi che abbiamo centrato l’obiettivo. Negli ultimi giorni sono stato a casa ad aiutare mio padre con alcune faccende domestiche, e appena arrivato in albergo ho chiesto al fisioterapista di sistemarmi braccia e gambe, perché ero distrutto". Così Filippo Ganna alla 'Rai' dopo il successo a Lido di Camaiore.