Dopo l'arrivo in volata a Lecce, il Giro resta al Sud ma si sposta di regione. Dalla Puglia alla Basilicata, con il suggestivo traguardo nella città dei Sassi. Dovrebbe esserci una nuova lotta tra velocisti, ma i movimentati chilometri finali potrebbero stimolare qualche attacco improvviso. Il Giro è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

Da Alberobello e Lecce a Ceglie Messapica e Matera. L'edizione 108 del Giro continua a toccare alcune delle località più rinomate e speciali del Sud Italia. Un Sud caro soprattutto agli sprinter, reduci dalle fatiche in Albania e desiderosi di mettersi in mostra prima di iniziare le dure scalate alpine dell'ultima settimana. I 151 km della quinta tappa dovrebbero essere un nuovo terreno di caccia per le ruote veloci dopo quello in Salento, ma chissà se la parte finale non possa rappresentare una tentazione per più di qualcuno. La prima metà della frazione sarà ancora in Puglia, tra le Murge e la provincia di Taranto. Dopo un inizio con lievi saliscendi, ci saranno circa 60 km pianeggianti con i traguardi volanti di Massafra, Marina di Ginosa e il Km Red Bull di Bernalda, che inaugura il tratto conclusivo più impegnativo. Ci sarà da affrontare anche un GPM di 4^ categoria a Montecaglioso. Gli ultimi 40 km saranno di nuovo ricchi di saliscendi, compreso l'arrivo a Matera posto leggermente in salita. Verosimilmente il gruppo scorterà i velocisti per consentire loro la volata, ma non è da escludere al 100% un possibile attacco prima della linea del traguardo.