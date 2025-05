Dopo la caduta in Albania, nella prima tappa del Giro d'Italia, Mikel Landa torna a casa. A comunicarlo il team Soudal Quick Step: "È di buon umore e ottimista per il futuro. Sono stati presi accordi per il suo ritorno a casa, dove potrà iniziare il suo recupero". Intanto la Corsa Rosa arriva in Puglia, dopo la giornata di riposo valida per il trasferimento dall'Albania all'Italia

