Continua la risalita dell'edizione 108 del Giro. Dopo Puglia e Basilicata ecco la Campania, con il traguardo a Napoli presente per il quarto anno di fila. Pedersen e Kooij sperano nella doppietta in città, ma in ogni caso la maglia rosa del danese non dovrebbe essere in pericolo. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

