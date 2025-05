Primo arrivo in salita e ad alta quota del Giro 2025. Tappa difficilissima in Abruzzo con 4 GPM, di cui l'ultimo al traguardo a 1455 metri di altitudine e al termine di un'ascesa di 12 km. Per la prima volta si capirà realmente lo stato di forma dei big. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, la settima frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza dallo Start Village è fissata alle 12.50, arrivo previsto tra le 17 e le 17.30. Dopo tre tappe più a vantaggio dei velocisti, le prime montagne italiane potranno dare un responso importante sullo stato di forma dei favoriti. Chance infinitesimali che Mads Pedersen possa mantenere la maglia rosa, sarà interessante capire chi attaccherà, chi giocherà in difesa e quanto gli uomini di classifica mostreranno le loro carte dopo solo una settimana di gara.