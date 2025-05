opo le montagne abruzzesi e i muri marchigiani, il Giro approda sullo sterrato toscano. La nona frazione, lunga 181 km, porta da Gubbio a Siena: traguardo in Piazza del Campo preso in prestito dalla Strade Bianche. Previsti cinque tratti di sterrato nel finale per un totale di 29,5 km. Nel percorso anche due GPM

Una tappa che è quasi una classica. La nona frazione del Giro d'Italia 2025, lunga 181 km da Gubbio a Siena, prende in prestito una parte del percorso della Strade Bianche, la corsa di inizio stagione sugli sterrati toscani. Prima parte molto tranquilla con l'eccezione del GPM di 3^ categoria a La Cima . Dopo la discesa seguiranno chilometri molto ondulati che precederanno cinque tratti di sterrato nella seconda metà del tragitto. In totale saranno 29 km , non distribuiti però in maniera omogenea: i primi tre spezzoni sono più o meno simili (quelli di Pieve a Salti, Serravalle e San Martino in Grania lunghi tra gli 8 e i 9 km), il quarto a Monteaperti sarà di appena 600 metri e l'ultimo di 2.3 km, arricchito dal Km Red Bull collocato a Colle Pinzuto. A Siena traguardo suggestivo a Piazza del Campo, anche questo preso in prestito dalla Strade Bianche. La corsa nelle ultime due edizioni è stata vinta da Pogacar, assente però al Giro. Chissà chi, al suo posto, si prenderà lo scettro di re dello sterrato.

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, la nona frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza dallo Start Village è fissata alle 13, arrivo previsto tra le 17 e le 17.24.