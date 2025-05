Diego Ulissi è professionista dal 2010, aveva già vinto 8 tappe al Giro d'Italia, l'ultima nel 2020, ma solo a 35 anni, 36 a luglio, ha realizzato il sogno di vestire almeno una volta la maglia rosa. Ci è riuscito arrivando terzo nell'ottava tappa della 108^ edizione del Giro, da Giulianova a Castelraimondo. Queste le sue parole: "La maglia rosa è il sogno di qualsiasi bambino che si affaccia al ciclismo, ancor di più se italiano. Appena prima di vestirla pensavo ai pomeriggi passati coi miei nonni, sognando di vestirla, sognando di essere qui". Sulla tattica usata oggi: "Avevo già realizzato il sogno di vincere alcune tappe, ero andato vicinissimo ad indossarla ma non ci ero mai riuscito. Farlo a fine carriera, perché ormai l’età avanza, è una soddisfazione enorme. Sono stati bravi a gestirmi dall’ammiraglia, conoscevo il mio vantaggio ma inizialmente l’obiettivo era vincere la tappa. Quando ci siamo resi conto che Plapp era più forte, abbiamo puntato tutto sulla Rosa. Domani si arriva nella mia Toscana, sarà emozionante, stasera dormirò con questa maglia perché non sono sicuro di riuscire a tenerla domani. Voglio godermela fino in fondo".

