Dopo quelli abruzzesi e marchigiani, al Giro d'Italia si affrontano gli Appennini tosco-emiliani. La tappa numero 11 parte dal mare, da Viareggio, e arriva a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia. Frazione impegnativa con tre GPM, di cui il primo ad Alpe San Pellegrino: un prima categoria lungo 13.7 chilometri, con pendenza media dell'8,8% e picchi massimi del 19%. Viene collocato più o meno a metà del percorso, forse troppo lontano dal traguardo per fare la differenza in termini di classifica generale. Dopo lo scollinamento però ci sarà una serie di alture idonee per attacchi e fughe da lontano. Qualche corridore attardato in classifica potrebbe approfittarne per cercare di risalire la china. A 40 km dal traguardo altro GPM a Toano (2^ categoria), mentre l'ultimo sarà a 5 km dall'arrivo (2^ categoria a Pietra di Bismantova). Si annunciano 186 chilometri entusiasmanti e ricchi di pathos. Dopo la cronometro chissà che non si debba subito riscrivere la classifica del Giro e cambiare di nuovo il proprietario della maglia rosa.