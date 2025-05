Dopo le fatiche sull'Alpe San Pellegrino, torna una tappa idonea ai velocisti. 172 km da Modena a Viadana (provincia di Mantova), leggermente movimentati all'inizio e completamente piatti nella parte finale. Pedersen chiamato a blindare la maglia ciclamino. La corsa è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

Appennini in Abruzzo, muri marchigiani, sterrato toscano, cronometro sotto la pioggia e Appennini in Emilia Romagna. Dopo tante emozioni e fatiche simili, anche i velocisti meritano la loro opportunità. Ce l'avranno nella frazione di 172 chilometri da Modena a Viadana. Una tappa con gli ultimi 70 km in discesa e completamente pianeggianti. Scenario ideale per riprendere eventuali fughe e far sfidare le ruote veloci all'arrivo. L'ultima volatona si è vista a Napoli, nella sesta frazione, caratterizzata dalla maxi-caduta su pioggia a 70 km dal traguardo e soprattutto da un arrivo caotico che ha premiato Kaden Groves. Nella prima parte del percorso due GPM di 3^ categoria a Baiso e Borsea , inframezzati da una serie di brevi e non duri saliscendi. Previsti traguardi volanti a Felina (km 59,5), a Sant'Ilario d'Enza (118.6 km) e il Km Red Bull a Brescello (km 139) .

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, la dodicesima frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza dallo Start Village è fissata alle 13.15, arrivo previsto tra le 17.04 e le 17.26.