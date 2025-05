Il Giro d'Italia approda in Veneto. 180 km collegano le città di Rovigo e Vicenza: tappa per la maggior parte pianeggiante, ma con alcune eccezioni come i GPM di Passo Roverello e San Giovanni in Monte (entrambi 4^ categoria). Qualche salitella anche nel finale, con il rischio di rendere incerto l'arrivo di massa per i velocisti. Possibile occasione per un poker di Pedersen. Il Giro è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su NOW

CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA 12^ TAPPA