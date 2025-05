Il Giro in Slovenia: dove vedere la 14^ tappa

Dopo l'inizio in Albania, il Giro d'Italia 108 sconfina in Slovenia nel corso della 13^ tappa. Frazione adatta ai velocisti con probabilissimo arrivo in volata a Gorizia. Tappa quasi interamente piatta con qualche eccezione in territorio sloveno. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

Nuova occasione per i velocisti. Dopo l'impegnativo arrivo di Vicenza, con la vittoria di Pedersen su van Aert, gli sprinter possono tornare a darsi battaglia nella 13^ tappa da Treviso a Gorizia/Nova Gorica. Si toccano le due città confinanti scelte nel 2025 come capitali europee della cultura. Nuova "gita fuori porta" per la corsa dopo le prime tre tappe disputate in Albania. Percorso quasi interamente pianeggiante, ci sono tre GPM di 4^ categoria negli ultimi chilometri, tutti in territorio sloveno: a Goniace e due volte a Saver all'interno del circuito finale. Non dovrebbero trasformarsi in ostacoli per una volata di gruppo a Piazza Transalpina, un tempo simbolo della divisione tra Italia e Slovenia con tanto di recinzione divisoria. Oggi appartiene ancora a due città diverse, ma senza muri è diventata simbolo dell'Europa senza barriere.