Giro, tocca al Mortirolo: dove vedere la 17^ tappa

Continua il tour alpino che deciderà l'edizione 108 del Giro. Nella 17^ tappa, lunga 155 chilometri, spazio al Tonale e al Mortirolo, distanti però dal traguardo di Bormio. Ci si attende una reazione della UAE Emirates dopo il crollo di Ayuso e la primi crisi di Del Toro. Yates e Carapaz pronti ad attaccare ancora il messicano in maglia rosa. Il Giro è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su NOW

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, la diciassettesima frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza è fissata alle 12.50, arrivo previsto tra le 16.57 e le 17.28.