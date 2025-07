Tour, la presentazione della 16^ tappa

Semplicemente il Ventoux. Uno dei luoghi più leggendari dello sport (e non solo del ciclismo) sarà il teatro della 16^ tappa del Tour de France, con partenza da Montpellier e arrivo sul Géant de Provence, decantato anche da Petrarca, luogo di tragedie (la morte di Tom Simpson), battaglie (Armstrong vs Pantani) e scene grottesche (ricordate la corsa di Froome?). Un'occasione per gli scalatori puri e per gli uomini di classifica: impossibile non pensare che questo sarà uno dei traguardi che deciderà chi arriverà in maglia gialla a Parigi.