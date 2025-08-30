Vuelta, l'ottava tappa in diretta

Con Torstein Traen in maglia rossa alla Vuelta è in programma l'ottava tappa Monzon Templario-Zaragoza, possibile occasione per i velocisti dopo due frazioni consecutive di montagna
La classifica generale
- 1) TORSTEIN Traen 25h18'02"
- 2) VINGEGAARD Jonas +2'33"
- 3) ALMEIDA João +2'41"
- 4) CICCONE Giulio +2'42"
- 5) FORTUNATO Lorenzo +2'47"
- 6) JORGENSON Matteo +2'49"
- 7) HINDLEY Jai +2'53"
- 8) PELLIZZARI Giulio s.t.
- 9) BERNAL Egan +2'55"
- 10) GALL Felix +2'58
L'ordine d'arrivo della tappa di ieri
- 1) AYUSO Juan (UAE Team Emirates) 4h49'41"
- 2) FRIGO Marco (Israel Premier Tech) +1'15"
- 3) GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa (B&B Hotels) +1'21"
- 4) TEJADA Harold (XDS Astana Team) +1'28"
- 5) QUINN Sean EF Education (EasyPost) +1'28
- 6) VERMAERKE Kevin (Team Picnic PostNL) +1'28"
- 7) SEPÚLVEDA Eduardo (Lotto) +1'28"
- 8 ROLLAND Brieuc (Groupama – FDJ) +2'17"
- 9) SOLER Marc (UAE Team Emirates) +2'30"
- 10) PIDCOCK Tom (Q36.5 Pro Cycling Team) +2'35"
Oggi ottava tappa Monzon Templario-Zaragoza (158 km)
Dopo due arrivi di alta montagna tornano protagonisti i velocisti nella tappa con arrivo a Zaragoza. Gli ultimi 20 km saranno in un circuito interno al capoluogo dell'Aragona