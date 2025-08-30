Vuelta, l'ottava tappa in diretta

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, l'8^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Con Torstein Traen in maglia rossa alla Vuelta è in programma l'ottava tappa Monzon Templario-Zaragoza, possibile occasione per i velocisti dopo due frazioni consecutive di montagna

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI

LIVE

La classifica generale

  • 1) TORSTEIN Traen 25h18'02"
  • 2) VINGEGAARD Jonas +2'33"
  • 3) ALMEIDA João +2'41"
  • 4) CICCONE Giulio +2'42"
  • 5) FORTUNATO Lorenzo +2'47"
  • 6) JORGENSON Matteo +2'49"
  • 7) HINDLEY Jai +2'53"
  • 8) PELLIZZARI Giulio s.t.
  • 9) BERNAL Egan +2'55"
  • 10) GALL Felix +2'58

L'ordine d'arrivo della tappa di ieri

  • 1) AYUSO Juan (UAE Team Emirates) 4h49'41"
  • 2) FRIGO Marco (Israel Premier Tech) +1'15"
  • 3) GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa (B&B Hotels)  +1'21"
  • 4) TEJADA Harold (XDS Astana Team) +1'28"
  • 5) QUINN Sean EF Education (EasyPost) +1'28
  • 6) VERMAERKE Kevin (Team Picnic PostNL) +1'28"
  • 7) SEPÚLVEDA Eduardo (Lotto) +1'28"
  • 8 ROLLAND Brieuc (Groupama – FDJ) +2'17"
  • 9) SOLER Marc (UAE Team Emirates) +2'30"
  • 10) PIDCOCK Tom (Q36.5 Pro Cycling Team) +2'35"

Il percorso della Vuelta 2025

Tutte le classifiche della Vuelta

Oggi ottava tappa Monzon Templario-Zaragoza (158 km)

Dopo due arrivi di alta montagna tornano protagonisti i velocisti nella tappa con arrivo a Zaragoza. Gli ultimi 20 km saranno in un circuito interno al capoluogo dell'Aragona

