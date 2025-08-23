Philipsen è la prima maglia rossa della Vuelta 2025. La vittoria sul traguardo di Novara gli consente di diventare anche il leader della classifica a punti. Alessandro Verre è invece maglia a pois. L'arrivo di tappa odierno e tutte le classifiche dell'80^ edizione della corsa spagnola
- Jasper Philipsen in 4:09:12
- Ethan Vernon +4''
- Pepijn Reinderink - S.T.
- Orluis Aular +6''
- Nicolya Vinokurov - S.T.
- Koen Bouwman +8''
- Elia Viviani +10''
- Ivan Garcia Cortina - S.T.
- David Gonzalez - S.T.
- Brian Coquard - S.T.
- Jasper Philipsen - 50 punti
- Ethan Vernon - 30 punti
- Pepijn Reinderink - 20 punti
- Orluis Aular - 20 punti
- Elia Viviani - 18 punti
- Alessandro Verre - 3 punti
- Joel Nicolau - 2 punti
- Nicolya Vinokurov - 1 punto
- Ethan Vernon in 4h09'06''
- Pepijn Reinderink - S.T.
- Nicolya Vinokurov + 2''
- Thomas Silva +6''
- Madis Mikhels +6''