Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vuelta, la maglia rossa e le altre classifiche

Ciclismo fotogallery
5 foto

Philipsen è la prima maglia rossa della Vuelta 2025. La vittoria sul traguardo di Novara gli consente di diventare anche il leader della classifica a punti. Alessandro Verre è invece maglia a pois. L'arrivo di tappa odierno e tutte le classifiche dell'80^ edizione della corsa spagnola

IL RACCONTO DELLA PRIMA TAPPA - IL PERCORSO

ALTRE FOTOGALLERY

Poker di Pogacar al Tour: la carriera di Tadej

il profilo

Tadej Pogacar ha vinto il quarto Tour de France della sua carriera. A settembre compirà 27 anni:...

32 foto

Pogacar cala il poker: l'albo d'oro del Tour

Ciclismo

Tadej Pogacar ha vinto la quarta Grande Boucle della sua carriera. Eguagliato Chris Froome, ora...

31 foto

Tour, trionfo di Milan nella classifica a punti

Ciclismo

Tadej Pogacar vince il Tour de France 2025: per lui la maglia gialla del trionfatore e quella a...

9 foto

Gli 80 anni di Merckx: la carriera del 'Cannibale'

Ciclismo

Il 17 giugno del 1945 nasceva in Belgio il corridore più vincente nella storia del ciclismo,...

35 foto

Pogacar vince il Delfinato: la classifica finale

Ciclismo

Tadej Pogacar conquista il Giro del Delfinato 2025, diventando il terzo campione iridato in grado...

5 foto

Video in evidenza

    Ciclismo: Ultime Notizie

    Vuelta, a Philipsen prima tappa e maglia rossa

    Ciclismo

    Jasper Philipsen domina la volata di Novara ed è la prima maglia rossa dell'edizione numero 80...

    Landa come... Platini: allenamento in bianconero

    VUELTA

    Simpatico retroscena raccontato direttamente sui social dal corridore spagnolo. Nel viaggio in...

    Vuelta, Perin con i ciclisti della Emirates: FOTO

    Ciclismo

    Sabato 23 agosto da Torino partirà la Vuelta e il portiere della Juventus Mattia Perin, grande...