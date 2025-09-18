Calendario e azzurri in gara ai Mondiali in Ruanda

Domenica 21 settembre il via ai Mondiali di ciclismo con l'inedita sede in Africa, in Ruanda. Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile. Tra gli azzurri occhi puntati su Elisa Longo Borghini tra le donne e Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari per la prova maschile. Il calendario e gli azzurri in gara
Tutto pronto a Kigali per l'inedito mondiale di ciclismo in Africa. Diversi i corridori già arrivati in Ruanda. Si parte con le prove a cronometro domenica 21 settembre, con la sfida contro il tempo tra il dominatore Evenepoel e Pogacar. Lo sloveno è il candidato numero uno per la maglia iridata nella prova in linea che si svolgerà domenica 28 settembre, su un tracciato durissimo con oltre 5 mila metri di dislivello. Per gli azzurri, occhi puntati su Lorenzo Mark Finn nella prova in linea Under 23, su Elisa Longo Borghini nella prova femminile, mentre nella prova maschile Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari proveranno a confermare l'ottimo stato di forma dimostrato in questa stagione.
Il programma e gli azzurri in gara
- Domenica 21 Settembre
Cronometro Individuale Donne Élite: 10:10 – 12:55 (Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel)
Cronometro Individuale Uomini Élite: 13:45 – 16:50 (Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo)
- Lunedì 22 Settembre
Cronometro Individuale Donne Under-23: 10:35 – 12:45 (Federica Venturelli)
Cronometro Individuale Uomini Under-23: 13:35 – 16:30 (Lorenzo Mark Finn, Alessandro Borgo)
- Martedì 23 Settembre
Cronometro Individuale Donne Juniores: 10:45 – 12:45 (Chantal Pegolo, Elena De Laurentiis)
Cronometro Individuale Uomini Juniores: 14:00 – 16:30 (Roberto Capello, Mattia Agostinacchio)
- Mercoledì 24 Settembre
CronoStaffetta Mista: 12:30 – 17:00 ( Federica Venturelli, Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin, Marco Frigo, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero)
- Giovedì 25 Settembre
Prova in Linea Donne Under-23: 13:05 – 16:30 (Eleonora Ciabocco)
- Venerdì 26 Settembre
Prova in Linea Uomini Juniores: 8:00 – 11:15 (Roberto Capello, Giacomo Rosato, Mattia Agostinacchio)
Prova in Linea Uomini Under-23: 12:00 – 16:25 (Simone Gualdi, Pietro Mattio, Lorenzo Mark Finn, Alessandro Borgo)
- Sabato 27 Settembre
Prova in Linea Donne Juniores: 8:20 – 10:40 (Giada Silo, Chantal Pegolo, Elena De Laurentiis)
Prova in Linea Donne Élite: 12:05 – 16:45 (Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin)
- Domenica 28 Settembre
Prova in Linea Uomini Élite: 9:45 – 16:45 (Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andre Bagioli, Giulio Ciccone, Matteo Sobrero)