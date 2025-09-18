Calendario e azzurri in gara ai Mondiali in Ruanda

Domenica 21 settembre il via ai Mondiali di ciclismo con l'inedita sede in Africa, in Ruanda. Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile. Tra gli azzurri occhi puntati su Elisa Longo Borghini tra le donne e Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari per la prova maschile. Il calendario e gli azzurri in gara

I CONVOCATI DELL'ITALIA