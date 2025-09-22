Crono U23: Soderqvist vince l'oro, Finn chiude 4°

Jakob Soderqvist conquista la medaglia d'oro nella cronometro Under 23 dei Mondiali di Kigali, in Ruanda. Lo svedese domina la prova contro il tempo, precedendo il neozelandese Nate Pringle e il francese Maxime Decomble. Quarto posto per un super Lorenzo Finn, che manca la medaglia e il podio per appena quattro secondi

Quattro maledetti secondi. E' questo il tempo che divide Lorenzo Mark Finn da una medaglia nella prova a cronometro Under 23 ai Mondiali di Kigali, in Ruanda. L'azzurro chiude infatti la sua prova (31,2 km, lo stesso sul quale si sono misurate ieri le donne élite) al 4° posto, dopo aver a lungo sognato il podio. Dominio totale da parte di Jakob Söderqvist, che diventa il primo svedese a conquistare l'oro nella disciplina. 38'24''43 il crono del leader della classifica, che rifilato oltre un minuto di distacco a tutti i suoi inseguitori. Argento per il neozelandese Nate Pringle e bronzo per il francese Maxime Decomble. Tredicesima piazza per l'altro azzurro in gara, Alessandro Borgo.