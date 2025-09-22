Crono U23: Soderqvist vince l'oro, Finn chiude 4°

Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali ciclismo, cronometro Under 23: Soderqvist vince l'oro, Finn chiude 4°. Risultati

mondiali

 Jakob Soderqvist conquista la medaglia d'oro nella cronometro Under 23 dei Mondiali di Kigali, in Ruanda. Lo svedese domina la prova contro il tempo, precedendo il neozelandese Nate Pringle e il francese Maxime Decomble. Quarto posto per un super Lorenzo Finn, che manca la medaglia e il podio per appena quattro secondi

CRONO U23 DONNE: VENTURELLI BRONZO 

Quattro maledetti secondi. E' questo il tempo che divide Lorenzo Mark Finn da una medaglia nella prova a cronometro Under 23 ai Mondiali di Kigali, in Ruanda. L'azzurro chiude infatti la sua prova (31,2 km, lo stesso sul quale si sono misurate ieri le donne élite) al 4° posto, dopo aver a lungo sognato il podio. Dominio totale da parte di Jakob Söderqvist, che diventa il primo svedese a conquistare l'oro nella disciplina. 38'24''43 il crono del leader della classifica, che rifilato oltre un minuto di distacco a tutti i suoi inseguitori. Argento per il neozelandese Nate Pringle e bronzo per il francese Maxime Decomble. Tredicesima piazza per l'altro azzurro in gara, Alessandro Borgo

Cronometro U23, la Top 20

  • 1. SODERQVIST Jakob (Sve) in 38:24.43
  • 2. PRINGLE Nate (Nzl) +1:03.96
  • 3. DECOMBLE Maxime (Fra) +1:04.13
  • 4. FINN Lorenzo Mark (Ita) +1:08.63
  • 5. THORNLEY Callum (Gbr) +1:11.91
  • 6. WALTON Jonas (Can) +1:26.91
  • 7. GAJDULEWICZ Mateusz (Pol) +1:28.38
  • 8. VERVENNE Jonathan (Bel) +1:33.10
  • 9. ALVAREZ MARTINEZ Hector (Spa) +1:40.19
  • 10. McKENZIE Hamish (Aus) +1:48.36

