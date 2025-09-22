Super Venturelli: è bronzo nella crono donne U23!

Esplora tutte le offerte Sky
Venturelli bronzo ai Mondiali di ciclismo nella cronometro Under 23 femminile

mondiali
©Getty

Arriva la prima storica medaglia per l'Italia nei Mondiali di Kigali, in Ruanda: a vincerla è Federica Venturelli, che conquista il bronzo nella cronometro femminile Under 23. L'azzurra chiude al 3° posto dietro alla britannica Zoe Bäckstedt e alla slovacca Viktoria Chladonova

MONDIALI CICLISMO:  IL CALENDARIO - I CONVOCATI AZZURRI

La prima medaglia azzurra ai Mondiali di Kigali, in Ruanda, porta la firma di Federica Venturelli. La 20enne cremonese che  veste la maglia della UAE Development Team, ha chiuso infatti al 3° posto la cronometro U23 femminile. L'azzurra ha chiuso il percorso di 22.6 km e 350 metri di dislivello, pagando 2'11'' di ritardo dalla vincitrice, la britannica Zoe Backstedt (30'56''). Medaglia d'argento per la slovacca Viktoria Chladonova.

Cronometro U23 femminile, l'ordine d'arrivo

  • 1. Zoe Bäckstedt (Gbr) 30:56
  • 2. Chladonová (Svk) a 01:50
  • 3. Venturelli (Ita) a 02:11
  • 4. Wison-Haffenden (Nzl) a 02:21
  • 5. Ivanchenko a 02:22

