Super Venturelli: è bronzo nella crono donne U23!

La prima medaglia azzurra ai Mondiali di Kigali, in Ruanda, porta la firma di Federica Venturelli. La 20enne cremonese che veste la maglia della UAE Development Team, ha chiuso infatti al 3° posto la cronometro U23 femminile. L'azzurra ha chiuso il percorso di 22.6 km e 350 metri di dislivello, pagando 2'11'' di ritardo dalla vincitrice, la britannica Zoe Backstedt (30'56''). Medaglia d'argento per la slovacca Viktoria Chladonova.