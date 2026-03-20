Pogacar pensa ai tre grandi giri nel 2027

Una pazza idea per qualcuno, una porta verso la leggenda per altri: Tadej Pogacar, in caso di trionfo quest'anno alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix, l'anno prossimo potrebbe tentare l'impresa mai riscuita a nessuno: vincere tutti e tre i grandi giri: Giro, Tour e Vuelta. Gli scenari e i retroscena MILANO-SANREMO, I PARTECIPANTI E IL PERCORSO

I campioni che hanno scritto la storia dello sport sono quelli che hanno provato a sfidare i confini della leggenda. Tentando imprese, per i più, irrealizzabili o addirittura impensabili. Tadej Pogacar, corsa dopo corsa, anno dopo anno, sta spostando i confini del ciclismo. Con record e vittorie eroiche che rimandano ad altri tempi. Nella testa dello sloveno però quei limiti sono tutt’altro che scritti e definiti. La Milano-Sanremo per Tadej è più che una semplice corsa. È la porta che potrebbe aprire uno scenario unico. Al limite della follia. Qualcosa di mai tentato prima. Ovvero: provare a correre per vincere nello stesso anno Giro, Tour e Vuelta. Un’impresa mai riuscita a nessuno.

Il piano Giro-Tour-Vuelta Un pensiero che gira nella testa di Pogacar da tempo e che, in caso di successo nelle due classiche monumento che non ha ancora vinto, Sanremo e Roubaix, potrebbe diventare un progetto concreto per il 2027. “Vincere tutte e tre le grandi corse a tappe è una storia diversa. Magari provo a vincerle prima tutte una alla volta. Al momento mi manca solo la Vuelta, ma magari un anno provo a fare Giro, Tour e Vuelta tutti insieme e vediamo cosa succede...”. Per Tadej vincere viene prima di tutto. E il progetto Giro-Tour-Vuelta, nei suoi pensieri, è tutt’altro che impossibile. Quello che lo sloveno ha detto in questa intervista, datata novembre 2024, non erano solo parole. Ma un piano. E uno stimolo continuo a provare a battere anche se stesso. Ma prima nella testa dello sloveno c’è la voglia, fortissima, di raggiungere Merckx, De Vlaemick e Van Looy, diventando il quarto corridore della storia ad aver vinto tutte e cinque le classiche monumento. Potrebbe interessarti Come nasce l'all-in di Pogacar