E' ufficiale: Adam Yates, il capitano della Uae, si ritira dal Giro d'Italia. Il britannico era rimasto coinvolto nella maxi caduta di ieri, restando a lungo a terra e rialzandosi sanguinante a causa di una ferita sotto l'orecchio sinistro e aveva chiuso la frazione a 12 minuti da Silva. Nel comunicato ufficiale il responsabile sanitario del team, il dottor Adrian Rotunno ha dichiarato: "Adam Yates ha riportato abrasioni estese e una lacerazione all’orecchio sinistro. È stato inizialmente valutato sul posto per una possibile commozione cerebrale ed è stato dichiarato idoneo a proseguire, ma successivamente ha manifestato sintomi concussivi ritardati". Quindi il ritiro dal Giro.