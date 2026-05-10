Ultima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Si arriva a Sofia da Plovdiv: in mezzo il Borovets Pass, la vetta finora più complicata affrontata durante la corsa. La sua distanza dal traguardo però rischia di renderla ininfluente ai fini del risultato finale. Guillermo Silva dovrebbe riuscire a mantenere la maglia rosa conquistata ieri. Ufficiale il ritiro di Adam Yates, caduto ieri
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Giro 2026, tutto quello che c'è da sapere
153 km alla conclusione
Il terzetto Sevilla-Tonelli-Tarozzi, in fuga dal km. zero ha un vantaggio sul gruppo di 2'58"
Come sta Ciccone?
Giulio Ciccone è uno di quelli che potrebbe tentare la sortita sul Passo Borovets. L’abruzzese è terzo in classifica generale ed è uscito dalla tappa di ieri confermando uno stato di forma incoraggiante. Il podio potrebbe essere alla sua portata.
Lo scatto di Sevilla
Rivediamo il momento dello scatto di Sevilla, Tarozzi e Tonelli al km. zero
162 km al traguardo
A 162 km dalla fine il trio Sevilla-Tonelli-Tarozzi, in fuga dal km. zero ha un vantaggio sul gruppo di 3'10"
Senza Yates, cosa fa Uae?
Dopo il ritiro di Adam Yates di stamattina, che si unisce ai forfait di ieri di Marc Soler e Jay Vine, la strategia di Uae Emirates deve per forza cambiare: chi sarà il nuovo capitano? Molti puntano su Jan Christen, 24enne svizzero.
Auguri alle mamme... e alla Maglia rosa
Si dice che il Giro d'Italia sia la mamma di tutte le corse ciclistiche italiane. Ebbene, proprio nel giorno della festa della mamma (a proposito: AUGURI!), la Maglia rosa festeggia il 95° compleanno. Il 10 maggio 1931 venne infatti indossata per la prima volta da parte del leader della classifica: al termine della tappa Milano-Mantova, fu Learco Guerra a indossarla per primo.
Terzetto in fuga
Il terzetto Sevilla-Tonelli-Tarozzi è in fuga dal km. zero e ha preso già un discreto margine sul resto del gruppo. A 168 km dalla conclusione, il vantaggio dei tre fuggitivi è di 2'15"
A che ora si arriva?
La tappa Plovdiv-Sofia per 175 km prevede, in caso di media ai 44 orari, l'arrivo intorno alle 16.15. Seguitela qui LIVE
Chi è Sevilla
Diego Pablo Sevilla è il leader della classifica degli scalatori. Una curiosità: Il corridore della Polti VisitMalta ha fatto l'en plein tra la tappa di venerdì e sabato. 4 su 4 finora!
Un terzetto brillante
L'attacco porta la firma di Diego Sevilla del Team Polti VisitMalta insieme a due italiani: il compagno di squadra Alessandro Tonelli e Manuele Tarozzi della Bardiani CSF.
Primo attacco
Chiedevamo se ci sarebbe stata subino una fuga... Ebbene ol primo attacco di giornata arriva subito dopo il km zero!
Il Borovets Pass da scalare
La 3^ è, sulla carta, una tappa per velocisti. Vedremo se a Sofia si ripeterà il duello Magnier-Milan che ha caratterizato l'arrivo della 1^ frazione. Ma attenzione al Borovets Pass, GPM di seconda categoria lungo 9,2 km al 5,4% di pendenza media, che è la salita più dura delle prime tre tappe. Certo, è decisamente lontana dal traguardo (72 km) e questo rischia di renderla ininfluente ai fini del risultato. E vedremo se anche oggi ci sarà una fuga da lontano.
Attraverso le strade di Plovdiv
Gli atleti si stanno dirigendo verso il km. zero. Ricordiamo che il gruppo questa mattina ha salutato Adam Yates, capitano della Uae, caduto ieri e ritiratosi per le abrasioni e le ferite riportate.
Giro & turismo: verso la capitale Sofia
Ecco qualche bella immagine della Bulgaria e della sua capitale Sofia
Via! E' partita la terza tappa
Da Plovdiv, vivace centro culturale della Bulgaria, è scattata la 3^ tappa del Giro d'Italia. 175 km per l'arrivo nella capitale Sofia. E' l'ultima tappa del trittico bulgaro, da martedì si riparte dal nostro Paese con la 4^ tappa Catanzaro-Cosenza.
Silva alla partenza si gode il rosa
Guillermo Silva, prima storica maglia rosa dell'Uruguay, si gode il sole di Plovdiv al via
Milan: "Siamo pronti per la volata, importante restare insieme"
Alla partenza Jonathan Milan, uno dei favoriti per la vittoria di tappa, non si nasconde: "Siamo pronti, abbiamo studiato l'arrivo", dice Milan ai microfoni Rai, "c'è un lungo rettilineo bello largo dove sarà ovviamente importantissimo stare insieme. Poi ogni sprint e a sè".
Il meteo della tappa di oggi
Che meteo ci attende in questa 3^ tappa? Tempo bello in partenza a Plovdiv, con circa 20 gradi. Si sale ai 1334 metri del Borovets Pass e il meteo peggiora: possibilità di piogge e temperatura che scende a 15°. Quindi attenzione soprattutto alla discesa. 23° e cielo poco nuvoloso attesi al traguardo a Sofia.
Vingegaard è in forma
Un responso della seconda tappa. Il grande atteso e favorito per la vittoria finale ha dimostrato di avere un'ottima forma. La metterà in evidenza anche oggi?
Anche oggi il Team Polti Visit Malta all'attacco?
Finora è stata una delle squadre più attive al Giro. Durante la prima tappa la fuga di Sevilla, attuale maglia azzurra, nella seconda l'attacco dei compagni di squadra Sevilla-Maestri. Oggi lo spagnolo ripartirà per consolidare ancora la sua leadership tra gli scalatori?
Gli highlights della seconda tappa
Il modo migliore per rivivere la tappa di ieri, molto agitata ed emozionante negli ultimi 30 km
I corridori ritirati
Finora ogni tappa è stata caratterizzata da una caduta. Matteo Moschetti è stato l'unica vittima della prima, costretto al ritiro per una commozione cerebrale secondo il protocollo dell'UCI. Ieri, invece, tante vittime: Jay Vine, Marc Soler, Santiago Buitrago, Adne Holter e Andrea Vendrame. E di stamattina è la notizia del ritiro del capitano Uae Adam Yates.
Tutta la gioia di Guillermo Silva
Nessuno ieri si aspettava l'uruguaiano dell'Astana, bravissimo però nello sfruttare il lavoro di Scaroni e nel prendersi la sua giornata di gloria. L'obiettivo è tenere più a lungo possibile la maglia rosa e oggi dovrebbe farcela
L'altimetria della 3^ tappa
Ecco il percorso odierno da Plovdiv fino alla capitale Sofia
La presentazione della 3^ tappa
Il Borovets Pass, GPM di seconda categoria lungo 9,2 km al 5,4% di pendenza media, è la salita più dura affrontata finora nelle prime tre tappe del Giro. Al tempo stesso però, la distanza dal traguardo (72 km) rischia di renderla ininfluente ai fini del risultato e di non farle impedire una nuova volata
L'albo d'oro del Giro
Chi succederà a Simon Yates? Di sicuro non il fratello Adam, ritiratosi dopo la caduta di ieri...
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I partecipanti del Giro
Le squadre iscritte, i corridori in gara e quelli che, purtroppo, sono già stati costretti al ritiro
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Le classifiche del Giro
Quella generale, ma anche le graduatorie speciali
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Il percorso del Giro 2026
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Si ritira Adam Yates!
E' ufficiale: Adam Yates, il capitano della Uae, si ritira dal Giro d'Italia. Il britannico era rimasto coinvolto nella maxi caduta di ieri, restando a lungo a terra e rialzandosi sanguinante a causa di una ferita sotto l'orecchio sinistro e aveva chiuso la frazione a 12 minuti da Silva. Nel comunicato ufficiale il responsabile sanitario del team, il dottor Adrian Rotunno ha dichiarato: "Adam Yates ha riportato abrasioni estese e una lacerazione all’orecchio sinistro. È stato inizialmente valutato sul posto per una possibile commozione cerebrale ed è stato dichiarato idoneo a proseguire, ma successivamente ha manifestato sintomi concussivi ritardati". Quindi il ritiro dal Giro.
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Guillermo Thomas Silva ha scritto la storia
Vincitore a sorpresa della frazione di ieri, il corridore dell'Astana è diventato il primo uruguaiano a vincere una tappa al Giro d'Italia e a indossare la maglia rosa
L'attacco di Vingegaard
Se alcuni big sono stati penalizzati dalla caduta, altri invece hanno tratto beneficio dalla tappa di ieri, mostrando subito il loro ottimo stato di forma. Il caso di Vingegaard, ma anche di Giulio Pellizzari. Ecco il momento dell'attacco sull'ultima salita di ieri
La maxi-caduta
La tappa di ieri rischia già di essere stata determinante per l'esito del Giro. La caduta a 23 km dal traguardo per via della strada bagnata ha penalizzato tanti corridori che sulla carta avrebbero dovuto lottare per la vittoria o almeno per il podio
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Cosa è successo ieri
Di tutto. La seconda tappa ha riservato tanti colpi di scena, concentrati negli ultimi 30 km
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Buongiorno a tutti. In programma la terza tappa del Giro d'Italia 2026. Avviciniamoci all'inizio della corsa previsto per le 12.05