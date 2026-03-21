Kopecky vince la Sanremo Women, 3^ Gasparrini

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Sanremo donne: vince Kopecky, terza Gasparrini. Brutta caduta per Silvestri

Ciclismo

La belga Lotte Kopecky vince la seconda edizione della Sanremo Women trionfando in una volata ristretta davanti alla svizzera Ruegg e all'azzurra Eleonora Gasparrini. Gara segnata da una bruttissima caduta nella discesa della Cipressa, coinvolte la polacca Niewiadoma e l'azzurra Debora Silvestri

SEGUI LA CRONACA LIVE DELLA GARA MASCHILE - DEBORA SILVESTRI, BRUTTA CADUTA MA E' COSCIENTE

La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) ha vinto la seconda edizione della Milano-Sanremo Women, battendo la svizzera Noemi Ruegg e l'italiana Eleonora Gasparrini. La corsa si è decisa in uno sprint a cinque, lanciato dalla polacca Wlodarczyk, una strategia pr favorire la compagna di squadra Gasparrini. Kopecky però ha preceduto tutte. Il gruppo è arrivato ad una manciata di secondi, con le azzurre Elisa Balsamo e Chiara Consonni rispettivamente ottava e decima.

L'ordine d'arrivo: 

  • 1) Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) 3:47:17
  • 2) Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) s.t.
  • 3) Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) s.t.
  • 4) Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) s.t.
  • 5) Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) +0:04
  • 6) Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) +0:09
  • 7) Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) s.t.
  • 8) Elisa Balsamo (Lidl – Trek) s.t.
  • 9) Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) s.t.
  • 10) Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) s.t.

Brutta caduta per Silvestri ma è cosciente

Nelle fasi finali della corsa di 156 km c'è stata una brutta caduta nella discesa della Cipressa: in una curva cieca una decina di concorrenti sono finite a terra colpendo un guardrail e un paio lo hanno scavalcato cadendo da un'altezza di qualche metro. Tra le atlete coinvolte la polacca Niewiadoma e Le Court Pienaar delle Mauritius, tra le favorite per la vittoria, ma ad avere la peggio è stata l'italiana Debora Silvestri (Laboral), che a quanto comunicato dalla sua squadra è comunque rimasta cosciente dopo l'incidente.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Bruttisima caduta per Silvestri ma è cosciente

sanremo women

Bruttissima caduta alla Sanremo Women nella discesa della Cipressa, ad avere la peggio l'azzurra...

Kopecky vince la Sanremo Women, 3^ Gasparrini

Ciclismo

La belga Lotte Kopecky vince la seconda edizione della Sanremo Women vincendo una volata...

Milano-Sanremo LIVE: nove corridori in fuga

live Ciclismo

La stagione del ciclismo entra nel vivo con la prima "Classica Monumento", la Milano-Sanremo....

Team Polti presenta la maglia per la Sanremo

Ciclismo

E' stata presentata, alla vigilia dell'edizione numero 117 della Milano-Sanremo, la maglia con...

Pogacar pensa ai tre grandi giri nel 2027

Ciclismo

Una pazza idea per qualcuno, una porta verso la leggenda per altri: Tadej Pogacar, in caso di...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS