Kopecky vince la Sanremo Women, 3^ Gasparrini

La belga Lotte Kopecky vince la seconda edizione della Sanremo Women trionfando in una volata ristretta davanti alla svizzera Ruegg e all'azzurra Eleonora Gasparrini. Gara segnata da una bruttissima caduta nella discesa della Cipressa, coinvolte la polacca Niewiadoma e l'azzurra Debora Silvestri
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La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) ha vinto la seconda edizione della Milano-Sanremo Women, battendo la svizzera Noemi Ruegg e l'italiana Eleonora Gasparrini. La corsa si è decisa in uno sprint a cinque, lanciato dalla polacca Wlodarczyk, una strategia pr favorire la compagna di squadra Gasparrini. Kopecky però ha preceduto tutte. Il gruppo è arrivato ad una manciata di secondi, con le azzurre Elisa Balsamo e Chiara Consonni rispettivamente ottava e decima.
L'ordine d'arrivo:
- 1) Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) 3:47:17
- 2) Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) s.t.
- 3) Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) s.t.
- 4) Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) s.t.
- 5) Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) +0:04
- 6) Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) +0:09
- 7) Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) s.t.
- 8) Elisa Balsamo (Lidl – Trek) s.t.
- 9) Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) s.t.
- 10) Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) s.t.
Brutta caduta per Silvestri ma è cosciente
Nelle fasi finali della corsa di 156 km c'è stata una brutta caduta nella discesa della Cipressa: in una curva cieca una decina di concorrenti sono finite a terra colpendo un guardrail e un paio lo hanno scavalcato cadendo da un'altezza di qualche metro. Tra le atlete coinvolte la polacca Niewiadoma e Le Court Pienaar delle Mauritius, tra le favorite per la vittoria, ma ad avere la peggio è stata l'italiana Debora Silvestri (Laboral), che a quanto comunicato dalla sua squadra è comunque rimasta cosciente dopo l'incidente.