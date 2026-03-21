Kopecky vince la Sanremo Women, 3^ Gasparrini

La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) ha vinto la seconda edizione della Milano-Sanremo Women, battendo la svizzera Noemi Ruegg e l'italiana Eleonora Gasparrini. La corsa si è decisa in uno sprint a cinque, lanciato dalla polacca Wlodarczyk, una strategia pr favorire la compagna di squadra Gasparrini. Kopecky però ha preceduto tutte. Il gruppo è arrivato ad una manciata di secondi, con le azzurre Elisa Balsamo e Chiara Consonni rispettivamente ottava e decima.