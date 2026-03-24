Dopo il grave episodio di sabato nella discesa della Cipressa, che l'aveva vista cadere nella strada sottostante, l'azzurra aveva rassicurato tutti sui social. L'ultima nota medica è stata condivisa dal suo team: "Debora continua a mostrare un decorso clinico favorevole in linea con la gravità delle sue lesioni. A causa del grave trauma toracico necessita ancora di supporto respiratorio e per questo prolungherà la sua degenza ospedaliera di qualche giorno"

Debora Silvestri dovrà restare in ospedale ancora qualche giorno dopo la brutta caduta di sabato alla Milano-Sanremo. Lo ha annunciato il suo team, la Laboral Kutxa, dopo che la stessa azzurra aveva rassicurato tutti sui social in seguito alla caduta oltre il guardail nel corso della discesa della Cipressa: "Grazie per i tantissimi messaggi ricevuti - aveva scritto Debora -. Sicuramente non il finale che avevo immaginato. Sto abbastanza bene, 5 costole e una micro frattura alla scapola... sicuramente poteva andare peggio. Ora un pò di recupero ma tranquilli, ritornerò". L'azzurra era sempre rimasta cosciente dopo l'incidente, come aveva spiegato la sua squadra che ha riservato un nuovo bollettino medico.