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Debora Silvestri dopo la caduta alla Milano-Sanremo: "Evoluzione clinica favorevole"

Ciclismo

Dopo il grave episodio di sabato nella discesa della Cipressa, che l'aveva vista cadere nella strada sottostante, l'azzurra aveva rassicurato tutti sui social. L'ultima nota medica è stata condivisa dal suo team: "Debora continua a mostrare un decorso clinico favorevole in linea con la gravità delle sue lesioni. A causa del grave trauma toracico necessita ancora di supporto respiratorio e per questo prolungherà la sua degenza ospedaliera di qualche giorno"

SANREMO WOMEN, VINCE KOPECKY

Debora Silvestri dovrà restare in ospedale ancora qualche giorno dopo la brutta caduta di sabato alla Milano-Sanremo. Lo ha annunciato il suo team, la Laboral Kutxa, dopo che la stessa azzurra aveva rassicurato tutti sui social in seguito alla caduta oltre il guardail nel corso della discesa della Cipressa: "Grazie per i tantissimi messaggi ricevuti - aveva scritto Debora -. Sicuramente non il finale che avevo immaginato. Sto abbastanza bene, 5 costole e una micro frattura alla scapola... sicuramente poteva andare peggio. Ora un pò di recupero ma tranquilli, ritornerò". L'azzurra era sempre rimasta cosciente dopo l'incidente, come aveva spiegato la sua squadra che ha riservato un nuovo bollettino medico.

Approfondimento

Debora Silvestri in miglioramento dopo la caduta

"Debora resterà in ospedale ancora qualche giorno"

Ecco la nota integrale condivisa dalla Laboral Kutxa: "Debora Silvestri continua a mostrare un decorso clinico favorevole in linea con la gravità delle sue lesioni. A causa del grave trauma toracico necessita ancora di supporto respiratorio. Pertanto, lo staff medico dell'equipe, insieme ai professionisti sanitari del centro in cui è ricoverata, ha ritenuto opportuno prolungare la sua degenza ospedaliera di qualche giorno. Questa decisione riflette la volontà di garantire che la sua guarigione proceda nelle migliori condizioni possibili e che possa essere dimessa con piena sicurezza clinica. Forza Debora".

Approfondimento

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