Pozzovivo torna a gareggiare tra i pro a 43 anni

Un po' "esperimento sociale", un po' prova di fisiologia dello sport: a 43 anni Domenico Pozzovivo torna a gareggiare tra i professionisti, intesa raggiunta con la Solution Tech NIPPO Rali, squadra professional italiana. Una notizia da un lato clamorosa, dall'altro però in linea con lo spirito vulcanico del corridore lucano, che nel frattempo sta per conseguire la terza laurea. Pozzovivo potrebbe esordire al Tour of the Alps in programma dal 20 al 24 aprile 2026, discussione della tesi permettendo. Nella sua carriera ha partecipato a 18 Giri d'Italia, record che condivide con Wladimiro Panizza. Nella corsa rosa vanta una vittoria di tappa nel 2012 e due quinti posti in classifica generale nel 2014 e 2018. Tra le altre cose, Pozzovivo ha iniziato anche la carriera da allenatore, seguendo tra gli altri il marciatore azzurro Alex Schwazer.