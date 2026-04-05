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Trentin, clavicola fratturata al Fiandre: le news sull'infortunio

Ciclismo

Brutta caduta per Matteo Trentin a una quarantina di chilometri dall'arrivo del Fiandre. La Tudor ha comunicato quali sono le sue condizioni, confermando che si è fratturato la clavicola destra e stasera stessa sarà operato all'ospedale di Herentals

GIRO DELLE FIANDRE, IL RACCONTO

trentin

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