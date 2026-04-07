Paul Seixas si conferma ancora una volta l'astro nascente del ciclismo mondiale: il 19enne francese, dopo aver conquistato la prima tappa a cronometro, conquista anche la seconda frazione (con diverse salite impegnative) del Giro dei Paesi Baschi e consolida la sua leadership in classifica generale
Il D'Artagnan del ciclismo francese continua a stupire: Paul Seixas, dopo aver vinto la cronometro d'apertura, trionfa anche nella seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo, 164,1 km con quattro Gran Premi della Montagna. Una prova di forza impressionante nell'ultima salita salita principale, il passo di San Miguel de Aralar, e nei successivi 26 chilometri, per il 19enne francese della Decathlon che stacca tutti i big, da Del Toro a Roglic, da Lipowitz a Skjelmose e Ayuso. E dopo aver scollinato da solo, Seixas aumenta il vantaggio nei chilometri finali in discesa, aggiungendo altro margine importante nella classifica generale. Il primo gruppetto degli inseguitori arriva a 1'25'', con Mattias Skjelmose che batte Primoz Roglic nello sprint per il secondo posto. Ma dopo l'azione di oggi il giovanissimo corridore della Decathlon è sempre più realtà e sempre meno sorpresa, gli altri big sono avvisati: Seixas fa davvero paura.
L'ordine d'arrivo della seconda tappa:
- 1 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 4:11:48
- 2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:25
- 3 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 1:25
- 4 UIJTDEBROEKS Cian Movistar Team 1:25
- 5 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike 1:25
- 6 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 1:25
- 7 IZAGIRRE Ion Cofidis 1:25
- 8 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 1:25
- 9 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:31
- 10 TEJADA Harold XDS Astana Team 1:43
La classifica generale:
- 1 Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 04:28:47
- 2 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:59
- 3 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:08
- 4 Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 02:14
- 5 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 02:27
- 6 Baudin Alex EF Education-EasyPost + 02:31
- 7 Izagirre Ion Cofidis + 02:36
- 8 Del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG + 02:44
- 9 Tejada Harold XDS Astana Team + 02:48
- 10 Champoussin Clément XDS Astana Team + 03:00