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Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primato

Ciclismo

Paul Seixas si conferma ancora una volta l'astro nascente del ciclismo mondiale: il 19enne francese, dopo aver conquistato la prima tappa a cronometro, conquista anche la seconda frazione (con diverse salite impegnative) del Giro dei Paesi Baschi e consolida la sua leadership in classifica generale

SEIXAS-MANIA, I FRANCESI HANNO IL LORO POGACAR

Il D'Artagnan del ciclismo francese continua a stupire: Paul Seixas, dopo aver vinto la cronometro d'apertura, trionfa anche nella seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo, 164,1 km con quattro Gran Premi della Montagna. Una prova di forza impressionante nell'ultima salita salita principale, il passo di San Miguel de Aralar, e nei successivi 26 chilometri, per il 19enne francese della Decathlon che stacca tutti i big, da Del Toro a Roglic, da Lipowitz a Skjelmose e Ayuso. E dopo aver scollinato da solo, Seixas aumenta il vantaggio nei chilometri finali in discesa, aggiungendo altro margine importante nella classifica generale. Il primo gruppetto degli inseguitori arriva a 1'25'', con Mattias Skjelmose che batte Primoz Roglic nello sprint per il secondo posto. Ma dopo l'azione di oggi il giovanissimo corridore della Decathlon è sempre più realtà e sempre meno sorpresa, gli altri big sono avvisati: Seixas fa davvero paura.

L'ordine d'arrivo della seconda tappa: 

  • 1 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 4:11:48
  • 2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:25
  • 3 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 1:25
  • 4 UIJTDEBROEKS Cian Movistar Team 1:25
  • 5 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike 1:25
  • 6 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 1:25
  • 7 IZAGIRRE Ion Cofidis 1:25
  • 8 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 1:25
  • 9 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:31
  • 10 TEJADA Harold XDS Astana Team 1:43

La classifica generale: 

  • 1  Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 04:28:47
  • 2  Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:59
  • 3  Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:08
  • 4  Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 02:14
  • 5  Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 02:27
  • 6  Baudin Alex EF Education-EasyPost + 02:31
  • 7  Izagirre Ion Cofidis + 02:36
  • 8  Del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG + 02:44
  • 9  Tejada Harold XDS Astana Team + 02:48
  • 10 Champoussin Clément XDS Astana Team + 03:00

 

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