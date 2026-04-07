Il D'Artagnan del ciclismo francese continua a stupire: Paul Seixas, dopo aver vinto la cronometro d'apertura, trionfa anche nella seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo, 164,1 km con quattro Gran Premi della Montagna. Una prova di forza impressionante nell'ultima salita salita principale, il passo di San Miguel de Aralar, e nei successivi 26 chilometri, per il 19enne francese della Decathlon che stacca tutti i big, da Del Toro a Roglic, da Lipowitz a Skjelmose e Ayuso. E dopo aver scollinato da solo, Seixas aumenta il vantaggio nei chilometri finali in discesa, aggiungendo altro margine importante nella classifica generale. Il primo gruppetto degli inseguitori arriva a 1'25'', con Mattias Skjelmose che batte Primoz Roglic nello sprint per il secondo posto. Ma dopo l'azione di oggi il giovanissimo corridore della Decathlon è sempre più realtà e sempre meno sorpresa, gli altri big sono avvisati: Seixas fa davvero paura.