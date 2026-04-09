Merckx, ricovero per un'infezione all'anca operata

Proprio mentre la stagione delle grandi classiche del nord è in pieno svolgimento, alla vigilia della “sua” Parigi-Roubaix, che ha vinto tre volte, sono giorni difficili per Eddy Merckx. La leggenda del ciclismo mondiale, 80 anni, è ricoverato in ospedale per curare una infezione all’anca. All’origine del problema la caduta del dicembre del 2024 durante un'uscita in bicicletta nei pressi di Malines: Merckx era scivolato su un passaggio a livello riportando una frattura all’anca. Da quel momento l’inizio di una lunga e dolorosa evoluzione clinica: ben sei interventi chirurgici per impiantare prima, e sostituire poi, una protesi mal fissata. In più. Merckx nello scorso autunno è stato vittima di un leggero ictus, durante un ricovero ad Anversa. "I medici non riescono a individuare l’origine di questa infezione e, dato che gli antibiotici non hanno grande effetto, dovrebbero operarmi di nuovo lunedì prossimo", ha dichiarato Merckx al quotidiano belga Het Laatste Nieuws.

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