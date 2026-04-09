Merckx, ricovero per un'infezione all'anca operata

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Eddy Merckx di nuovo in ospedale per un’infezione all’anca. Nel 2024 era caduto in bici

Ciclismo

Eddy Merckx, leggenda del ciclismo mondiale, 80 anni, è ricoverato in ospedale per curare una infezione all’anca. "I medici non riescono a individuare l’origine di questa infezione e dovrebbero operarmi di nuovo lunedì prossimo", ha dichiarato Merckx al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. All’origine del problema la caduta del dicembre del 2024 durante un'uscita in bicicletta nei pressi di Malines

FOTOGALLERY: IL CANNIBALE

Proprio mentre la stagione delle grandi classiche del nord è in pieno svolgimento, alla vigilia della “sua” Parigi-Roubaix, che ha vinto tre volte, sono giorni difficili per Eddy Merckx. La leggenda del ciclismo mondiale, 80 anni, è ricoverato in ospedale per curare una infezione all’anca. All’origine del problema la caduta del dicembre del 2024 durante un'uscita in bicicletta nei pressi di Malines: Merckx era scivolato su un passaggio a livello riportando una frattura all’anca. Da quel momento l’inizio di una lunga e dolorosa evoluzione clinica: ben sei interventi chirurgici per impiantare prima, e sostituire poi, una protesi mal fissata. In più. Merckx nello scorso autunno è stato vittima di un leggero ictus, durante un ricovero ad Anversa. "I medici non riescono a individuare l’origine di questa infezione e, dato che gli antibiotici non hanno grande effetto, dovrebbero operarmi di nuovo lunedì prossimo", ha dichiarato Merckx al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. 

Leggi anche

Merckx cade in bici: frattura all'anca, dovrà operarsi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Merckx, ricovero per un'infezione all'anca operata

Ciclismo

Eddy Merckx, leggenda del ciclismo mondiale, 80 anni, è ricoverato in ospedale per curare una...

Paesi Baschi: 4^ tappa ad Aranburu, Seixas leader

CICLISMO

Alex Aranburu ha vinto la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, con partenza e arrivo a...

A Laurence la 3^ tappa. Seixas leader, Del Toro ko

paesi baschi

Il francese Axel Laurence batte in volata il compagno di fuga Igor Arrieta e vince la terza tappa...

Mikel Landa messo ko dall'auto medica: la caduta

Ciclismo

Mikel Landa out dal Giro dei Paesi Baschi: per fortuna nessuna frattura o danno dopo la caduta...

Giro Paesi Baschi, Seixas domina anche la 2^ tappa

Ciclismo

Paul Seixas si conferma ancora una volta l'astro nascente del ciclismo mondiale: il 19enne...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS