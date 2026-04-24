Un italiano torna a vincere una corsa a tappe. Il 22enne della Red Bull-Bora-Hansgrohe, prima mette davanti il compagno di squadra Giovanni Aleotti, poi decide che è l’ora di andar via, stacca tutti a venti chilometri dall’arrivo, conquista il GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%) e arriva da solo sul traguardo, in maglia verde. Secondo Egan Bernal, terzo Storer e quarto Arensman

Una vittoria da dominatore. Giulio Pellizzari vince la tappa più bella e più difficile del Tour of the Alps e riporta l’Italia a un trionfo (dell’allora Giro del Trentino) che mancava da 13 anni quando lo vinse Vincenzo Nibali. Il Duca di Camerino ha attaccato sulla salita di Montoppio a 20 km dal traguardo, ha staccato tutti gli avversari arrivando da solo sul traguardo di Bolzano. A trenta secondi Egan Bernal 2°, terzo Storer e quarto Arensan. Bravissimo Giovanni Aleotti che, dopo aver lavorato alla grande per il suo capitano, ha chiuso al nono posto.