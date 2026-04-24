Un italiano torna a vincere una corsa a tappe. Il 22enne della Red Bull-Bora-Hansgrohe, prima mette davanti il compagno di squadra Giovanni Aleotti, poi decide che è l’ora di andar via, stacca tutti a venti chilometri dall’arrivo, conquista il GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%) e arriva da solo sul traguardo, in maglia verde. Secondo Egan Bernal, terzo Storer e quarto Arensman
Una vittoria da dominatore. Giulio Pellizzari vince la tappa più bella e più difficile del Tour of the Alps e riporta l’Italia a un trionfo (dell’allora Giro del Trentino) che mancava da 13 anni quando lo vinse Vincenzo Nibali. Il Duca di Camerino ha attaccato sulla salita di Montoppio a 20 km dal traguardo, ha staccato tutti gli avversari arrivando da solo sul traguardo di Bolzano. A trenta secondi Egan Bernal 2°, terzo Storer e quarto Arensan. Bravissimo Giovanni Aleotti che, dopo aver lavorato alla grande per il suo capitano, ha chiuso al nono posto.
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Ordine di arrivo
- Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) 03.20.36
- Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 0'30''
- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team)
- Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)
- Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) a 01'10''
- Chris Harper (Pinarello-Q35.5 Pro Cycling Team)
- Ben O’Connor (Team Jayco-AiUla)
- Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team)
- Giovanni Aleotti (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 02'20''
- Alecander Cepeda (Ef Education-Easy Post) a 02'22''
CLASSIFICA FINALE
- Giulio Pellizzari (Red Bull-bora-hansgrohe) in 19:01:52
- Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 00'40''
- Thymen Arensman (Oneos Grenadiers) a 00'50''
- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a 01'09''
- Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) a 01'45''
- Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) a 01'55''
- Chris Harper (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) a 01'55''
- Ben O'Connor (Team Jayco-AlUla) + 01'59''
- Aleksandr Vlasov (Red Bull-bora-hansgroheì) a 02'51''
- Giovanni Aleotti (Red Bull-bora-hansgrohe) a 03'11''