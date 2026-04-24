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Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps, sua l’ultima tappa a Bolzano e la corsa

Ciclismo

Un italiano torna a vincere una corsa a tappe. Il 22enne della Red Bull-Bora-Hansgrohe, prima mette davanti il compagno di squadra Giovanni Aleotti, poi decide che è l’ora di andar via, stacca tutti a venti chilometri dall’arrivo, conquista il GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%) e arriva da solo sul traguardo, in maglia verde. Secondo Egan Bernal, terzo Storer e quarto Arensman

Una vittoria da dominatore. Giulio Pellizzari vince la tappa più bella e più difficile del Tour of the Alps e riporta l’Italia a un trionfo (dell’allora Giro del Trentino) che mancava da 13 anni quando lo vinse Vincenzo Nibali. Il Duca di Camerino ha attaccato sulla salita di Montoppio a 20 km dal traguardo, ha staccato tutti gli avversari arrivando da solo sul traguardo di Bolzano. A trenta secondi Egan Bernal 2°, terzo Storer e quarto Arensan. Bravissimo Giovanni Aleotti che, dopo aver lavorato alla grande per il suo capitano, ha chiuso al nono posto. 

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Ordine di arrivo

  1. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) 03.20.36
  2. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 0'30''
  3. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team)
  4. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)
  5. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) a 01'10''
  6. Chris Harper (Pinarello-Q35.5 Pro Cycling Team)
  7. Ben O’Connor (Team Jayco-AiUla)
  8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team)
  9. Giovanni Aleotti (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 02'20''
  10. Alecander Cepeda (Ef Education-Easy Post) a 02'22''


CLASSIFICA FINALE

  1. Giulio Pellizzari (Red Bull-bora-hansgrohe) in 19:01:52
  2. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 00'40''
  3. Thymen Arensman (Oneos Grenadiers) a 00'50''
  4. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a 01'09''
  5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) a 01'45''
  6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) a 01'55''
  7. Chris Harper (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) a 01'55''
  8. Ben O'Connor (Team Jayco-AlUla) + 01'59''
  9. Aleksandr Vlasov (Red Bull-bora-hansgroheì) a 02'51''
  10. Giovanni Aleotti (Red Bull-bora-hansgrohe) a 03'11''

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