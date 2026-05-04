Paul Seixas parteciperà al Tour de France 2026 a soli 19 anni. Il talento francese della Decathlon, protagonista di un avvio di stagione straordinario, affronterà Tadej Pogacar sulle strade della Grande Boucle dal 4 al 26 luglio. La decisione è arrivata dopo la Liegi-Bastogne-Liegi, dove Seixas ha chiuso secondo proprio dietro allo sloveno, ed è stata annunciata sui social con un video molto emozionante insieme ai suoi nonni: "Punterò al migliore piazzamento possibile" SEIXAS-MANIA: IL PROFILO SU SKY SPORT INSIDER

Paul Seixas sarà al via del Tour de France 2026. L'annuncio arriva sui social dopo un inizio di stagione che ha stupito tutto il mondo del ciclismo: la Decathlon ha ufficializzato la partecipazione del diciannovenne francese alla Grande Boucle, in programma dal 4 al 26 luglio con partenza da Barcellona. Si rinnova, quindi, la sfida con Tadej Pogacar: il duello più atteso dell'estate. La decisione definitiva è arrivata dopo la Liegi-Bastogne-Liegi: nonostante l'età -Seixas compirà 20 anni il prossimo 24 settembre - è già pronto per competere in una delle corse più importanti del mondo. Di seguito il video con il bellissimo annuncio della partecipazione ai nonni, nella casa da cui tutto è iniziato.

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"Punterò al miglior piazzamento possibile" Tramite un post pubblicato sui social, Seixas ha aggiunto: "Sono davvero molto felice di annunciare che parteciperò al prossimo Tour de France. Non è nel mio spirito né nella mia concezione del ciclismo affrontare il Tour de France con il solo obiettivo di scoprire la corsa: punterò al miglior piazzamento possibile".

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