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Pogacar al Giro di Svizzera: “Allenamenti sono andati bene, mi sento forte e motivato"

giro svizzera

Tadej Pogacar è il grande favorito per il Giro di Svizzera, al via mercoledì da Sondrio, una delle poche corse a tappe che ancora mancano al fenomeno sloveno. "Mi sento forte e motivato, gli allenamenti in altura sono andati bene e non vedo l'ora di mettere in pratica quanto appreso nelle ultime settimane"

GIRO SVIZZERA: PERCORSO, TAPPE E FAVORITI

Tadej Pogacar è pronto per mettersi in bacheca un altro alloro. Già vincitore di cinque delle sette più prestigiose corse a tappe del ciclismo, lo sloveno proverà a conquistare una delle poche gare che gli mancano, il Giro di Svizzera, in programma tra mercoledì 17 e domenica 21 giugno, giunto alla sua 89^ edizione. Per la UAE Team Emirates-XRG il Tour de Suisse è un affare di casa. Il team ha vinto le ultime due edizioni con Adam Yates (2024) e João Almeida (2025). Pogacar ha vinto il Tour de Romandie in Svizzera il mese scorso, prima di dedicarsi a un recente periodo di allenamento in altura nella Sierra Nevada

Pogacar: "Mi sento forte e motivato per il mio primo Giro di Svizzera"

"L'allenamento è andato molto bene, sia individualmente che come squadra, e arrivo al Tour de Suisse sentendomi forte e motivato - ha detto Tadej, al quale mancano solo Giro di Svizzera e Giro dei Paesi Baschi per completare i trionfi nei big seven stage races - È la mia prima gara qui, il che la rende ancora più emozionante. Nelle ultime settimane abbiamo svolto un buon periodo di allenamento in altura e, dopo aver visto i nostri compagni di squadra gareggiare e ottenere buoni risultati in altre competizioni, non vediamo l'ora di indossare i nostri numeri di gara e mettere in pratica quanto appreso."

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