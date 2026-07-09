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Tour de France, la 6^ tappa in diretta live

live Ciclismo

A cura di Massimo Discenza

È il giorno della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, ma non solo: il gruppo dovrà cimentarsi anche nell'ascesa al Col d’Aspin e nell'inedito arrivo in salita di Gavarnie-Gèdre. Una tappa durissima, in partenza da Pau, che potrebbe ribaltare la classifica generale guidata da Træen. Grande attesa per il nuovo capitolo della 'saga' Pogacar-Vingegaard

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Buon giovedì! È il giorno della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, ma non solo: il gruppo dovrà cimentarsi anche nell'ascesa al Col d’Aspin e nell'inedito arrivo in salita di Gavarnie-Gèdre. Una tappa durissima, in partenza da Pau, che potrebbe ribaltare la generale.

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