È il giorno della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, ma non solo: il gruppo dovrà cimentarsi anche nell'ascesa al Col d’Aspin e nell'inedito arrivo in salita di Gavarnie-Gèdre. Una tappa durissima, in partenza da Pau, che potrebbe ribaltare la classifica generale guidata da Træen. Grande attesa per il nuovo capitolo della 'saga' Pogacar-Vingegaard
Il racconto della 5^tappa
Tour de France: Kooij vince allo sprint la 5^ tappa, Traeen in Maglia giallaVai al contenuto
Cosa è successo ieri
Prima vittoria alla Grande Boucle per Olav Kooij: l'olandese della Decathlon ha bruciato in volata Kanter e Merlier. Maglia gialla sempre sulle spalle di Torstein Træen.
Tour 2026, tutto quello che c'è da sapere
Buon giovedì! È il giorno della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, ma non solo: il gruppo dovrà cimentarsi anche nell'ascesa al Col d’Aspin e nell'inedito arrivo in salita di Gavarnie-Gèdre. Una tappa durissima, in partenza da Pau, che potrebbe ribaltare la generale.