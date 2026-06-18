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Giro di Svizzera, Gregoire vince la 2^ tappa. Pogacar in maglia gialla

Ciclismo

Romain Gregoire ha conquistato la 2^ tappa del Giro di Svizzera, 157 km con partenza e arrivo a Locarno. Tadej Pogacar, ottavo al traguardo, resta saldamente in maglia gialla e leader della classifica generale. Venerdì è in programma la 3^ frazione Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km)

GIRO SVIZZERA: PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Romain Gregoire si è imposto nella 2^ tappa del Giro di Svizzera, 157 km con partenza e arrivo a Locarno. Il francese della Groupama ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Camprubì, l'olandese Lemmen e l'italiano Zana. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia gialla e leader della classifica generale. Tappa molto veloce e nervosa in avvio, con scatti e controscatti sino alla fuga di 14 corridori, tra i quali spiccano Eulalio, Moellema, Zana e Alaphilippe, tutti a caccia della vittoria di tappa e senza ambizioni di classifica. I fuggitivi vengono tenuti sotto controllo, con un vantaggio che non sfora mai i 3', così sull'ascesa di Fanghi (3.5 km al 7% di media) si mettono in moto i big di classifica, con Carapaz che si porta dietro la maglia gialla Pogacar e la corazzata UAE. Il vantaggio scende sotto il minuto quando si approccia lo strappo di via Consiglio Mezzano (1.4 km all'8.9% di media), Tadej prova a fare la corsa per i compagni che però non tengono il passo. I sei della fuga della prima ora resistono e si giocano la vittoria allo sprint, con Romain Gregoire che si prende il successo. Pogacar resta saldamente in maglia giallaVenerdì è in programma la 3^ frazione Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km), molto mossa in avvio ma con un finale privo di insidie. 

L'ordine d'arrivo della 2^ tappa

  • 1 GRÉGOIRE Romain Groupama - FDJ United 3:26:25
  • 2 CAMPRUBÍ Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:00
  • 3 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 0:00

La classifica generale dopo la 2^ tappa: Pogacar in maglia gialla

  • 1 POGACAR Tadej - UAE Team Emirates - XRG in 6:55:06
  • 2 CARAPAZ Richard - EF Education - EasyPost +2:50
  • 3 BAGIOLI Andrea - Lidl - Trek +3:07
  • 4 VACEK Mathias - Lidl - Trek +4:16
  • 5 PICKERING Finlay - Team Jayco AlUla +4:41

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