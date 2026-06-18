Romain Gregoire ha conquistato la 2^ tappa del Giro di Svizzera, 157 km con partenza e arrivo a Locarno. Tadej Pogacar, ottavo al traguardo, resta saldamente in maglia gialla e leader della classifica generale. Venerdì è in programma la 3^ frazione Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km)

Romain Gregoire si è imposto nella 2^ tappa del Giro di Svizzera, 157 km con partenza e arrivo a Locarno. Il francese della Groupama ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Camprubì, l'olandese Lemmen e l'italiano Zana. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia gialla e leader della classifica generale. Tappa molto veloce e nervosa in avvio, con scatti e controscatti sino alla fuga di 14 corridori, tra i quali spiccano Eulalio, Moellema, Zana e Alaphilippe, tutti a caccia della vittoria di tappa e senza ambizioni di classifica. I fuggitivi vengono tenuti sotto controllo, con un vantaggio che non sfora mai i 3', così sull'ascesa di Fanghi (3.5 km al 7% di media) si mettono in moto i big di classifica, con Carapaz che si porta dietro la maglia gialla Pogacar e la corazzata UAE. Il vantaggio scende sotto il minuto quando si approccia lo strappo di via Consiglio Mezzano (1.4 km all'8.9% di media), Tadej prova a fare la corsa per i compagni che però non tengono il passo. I sei della fuga della prima ora resistono e si giocano la vittoria allo sprint, con Romain Gregoire che si prende il successo. Pogacar resta saldamente in maglia gialla. Venerdì è in programma la 3^ frazione Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km), molto mossa in avvio ma con un finale privo di insidie.