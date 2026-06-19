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Giro di Svizzera, Narvaez vince la 3^ tappa. Pogacar in maglia gialla

giro svizzera

Jhonatan Narvaez conquista la 3^ tappa del Giro di Svizzera, Bad Ragaz – Bad Ragaz di 157,9 km. Tadej Pogacar resta in maglia gialla. Sabato è in programma la cronometro individuale di 23.8 km con partenza e arrivo ad Aarburg

GIRO SVIZZERA: PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Jhonatan Narvaez si impone nella 3^ tappa del Giro di Svizzera, 157,9 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia gialla di leader della classifica generale. Tappa che ha visto la fuga di giornata partire praticamente dopo il chilometro zero, con grande protagonista Jhonatan Narvaez. Il compagno di Pogacar alla UAE Team Emirates - XRG, forse scottato dall'occasione non presa a Locarno, si lancia in un'azione individuale seguito dal belga Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). La fuga dell'ecuadoriano dura per oltre 100 km, tra caldo afoso, sole e temporali. Il lavoro delle squadre dei velocisti non dà i suoi frutti e i battistrada non vengono ripresi: si arriva così in volata a due, dove a imporsi è  Jhonatan Narvaez, per la 41^ vittoria stagionale della UAE. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla. Sabato è in programma la cronometro individuale di 23.8 km con partenza e arrivo ad Aarburg: sarà un altro Tadej show?

L'ordine d'arrivo della 3^ tappa

  • 1 NARVÁEZ Jhonatan - UAE Team Emirates - XRG 3:34:46
  • 2 MEURISSE Xandro - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:00
  • 3 CORT Magnus - Uno-X Mobility 0:00
  • 4 VAN DEN BERG Marijn - EF Education - EasyPost 0:00
  • 5 VAN DER POEL Mathieu - Alpecin - Premier Tech 0:00

La classifica generale dopo la 3^ tappa: Pogacar in maglia gialla

  • 1 POGACAR Tadej - UAE Team Emirates - XRG 10:29:52
  • 2 CARAPAZ Richard - EF Education - EasyPost 2:50
  • 3 BAGIOLI Andrea - Lidl - Trek 3:07
  • 4 VACEK Mathias - Lidl - Trek 4:16
  • 5 PICKERING Finlay - Team Jayco AlUla 4:41

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