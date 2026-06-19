Giro di Svizzera, Narvaez vince la 3^ tappa. Pogacar in maglia gialla

Jhonatan Narvaez si impone nella 3^ tappa del Giro di Svizzera, 157,9 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia gialla di leader della classifica generale. Tappa che ha visto la fuga di giornata partire praticamente dopo il chilometro zero, con grande protagonista Jhonatan Narvaez. Il compagno di Pogacar alla UAE Team Emirates - XRG, forse scottato dall'occasione non presa a Locarno, si lancia in un'azione individuale seguito dal belga Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). La fuga dell'ecuadoriano dura per oltre 100 km, tra caldo afoso, sole e temporali. Il lavoro delle squadre dei velocisti non dà i suoi frutti e i battistrada non vengono ripresi: si arriva così in volata a due, dove a imporsi è Jhonatan Narvaez, per la 41^ vittoria stagionale della UAE. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla. Sabato è in programma la cronometro individuale di 23.8 km con partenza e arrivo ad Aarburg: sarà un altro Tadej show?