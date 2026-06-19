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Pogacar sulla fidanzata Urska Zigart: "Sta bene, è stata dimessa dall'ospedale"

Ciclismo

Prima del via della terza tappa del Giro di Svizzera, Tadej Pogacar ha dato aggiornamenti sulle condizioni della fidanzata Urska Zigart, coinvolta giovedì in un brutto incidente a Locarno durante il Tour de Suisse Women: "L'ho vista, sta bene ed è stata dimessa dall'ospedale. Mi ha chiesto di portare a casa la maglia gialla..."

ZIGART CADE A LOCARNO: MANDIBOLA FRATTURATA

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Urska Zigart, coinvolta giovedì in una brutta caduta nel finale del Giro di Svizzera femminile a Locarno. A darle è il fidanzato Tadej Pogacar, poco prima del via della 3^ tappa del Tour de Suisse, che lo vede al comando dopo l'assolo straordinario a Sondrio. "Va tutto bene - ha detto ai giornalisti -. Ho visto Urska ieri dopo la tappa in ospedale, l'hanno trattenuta per la notte ma è stata dimessa. E' in uno spirito positivo, è una lottatrice ed è molto forte. Mi ha dato tante motivazioni per i prossimi giorni, vuole che porti a casa la maglia gialla per poterci vedere il prima possibile lunedì prossimo". 

Cosa era accaduto a Urska Zigart

La 29enne slovena della AG Insurance - Soudal Team aveva perso il controllo della sua bici mentre transitava a forte velocità a circa un chilometro dal traguardo a Locarno, nel finale della 2^ tappa del Giro di Svizzera. Un dosso sull'asfalto e Zigart è stata sbalzata dalla sua bici, finendo rovinosamente sull'asfalto e trascinando con sé altre tre atlete. Urska è poi stata trasportata in ospedale per accertamenti dove le è stata diagnosticata la frattura della mandibola

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