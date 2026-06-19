Prima del via della terza tappa del Giro di Svizzera, Tadej Pogacar ha dato aggiornamenti sulle condizioni della fidanzata Urska Zigart, coinvolta giovedì in un brutto incidente a Locarno durante il Tour de Suisse Women: "L'ho vista, sta bene ed è stata dimessa dall'ospedale. Mi ha chiesto di portare a casa la maglia gialla..."

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Urska Zigart, coinvolta giovedì in una brutta caduta nel finale del Giro di Svizzera femminile a Locarno. A darle è il fidanzato Tadej Pogacar, poco prima del via della 3^ tappa del Tour de Suisse, che lo vede al comando dopo l'assolo straordinario a Sondrio. "Va tutto bene - ha detto ai giornalisti -. Ho visto Urska ieri dopo la tappa in ospedale, l'hanno trattenuta per la notte ma è stata dimessa. E' in uno spirito positivo, è una lottatrice ed è molto forte. Mi ha dato tante motivazioni per i prossimi giorni, vuole che porti a casa la maglia gialla per poterci vedere il prima possibile lunedì prossimo".