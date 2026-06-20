Il francese Aubin Sparfel della Decathlon CMA CGM Development Team ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia NextGen, da Sulmona a Piana delle Mele (Guardiagrele) per 135 chilometri. L’azzurro Lorenzo Finn ha consolidato il suo vantaggio in classifica generale e ha guadagnato ancora sugli avversari, grazie a uno scatto a poco più di un chilometro dalla conclusione, recuperando quasi tutto lo svantaggio rispetto ai fuggitivi e accumulandomargine nei confronti dei diretti rivali. Sparfel, molto attivo fin dalla fase finale di gara, ha preceduto sul traguardo il britannico Rowe del Team Visma – Lease a Bike Developement e lo stesso Finn. Completa l’ottima giornata dei colori italiani il piazzamento di Matteo Scalco della XDS Astana Development Team, sesto a 26" dal vincitore. Finn guida la classifica generale con 1’16” su Mateo Ramirez della UAE Team Emirates Gen Z e 1’18” sul brasiliano Henrique Bravo della Soudal Quick-Step Devo Team. Solo la cronometro di L’Aquila separa il campione del mondo U23 dal trionfo finale.