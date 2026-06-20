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Giro Next Gen, a Sparfel la 7^ tappa, Finn ipoteca la Maglia rosa

giro next gen

Il francese Aubin Sparfel (Decathlon) vince la 7ª tappa del Giro d’Italia NextGen (Sulmona-Piana delle Mele, 135 km), precedendo il britannico Rowe e l’azzurro Lorenzo Finn. Quest'ultimo, grazie a uno scatto nel finale, ipoteca la maglia rosa consolidando il primato in classifica generale: ora vanta 1’16” su Ramirez (UAE) e 1’18” su Bravo (Soudal). Ottimo sesto posto a 26" per l'altro italiano Matteo Scalco (Astana)

GIRO NEXT GEN, PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Il francese Aubin Sparfel della Decathlon CMA CGM Development Team ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia NextGen, da Sulmona a Piana delle Mele (Guardiagrele) per 135 chilometri. L’azzurro Lorenzo Finn ha consolidato il suo vantaggio in classifica generale e ha guadagnato ancora sugli avversari, grazie  a uno scatto a poco più di un chilometro dalla conclusione, recuperando quasi tutto lo svantaggio rispetto ai fuggitivi e accumulandomargine nei confronti dei diretti rivali. Sparfel, molto attivo fin dalla fase finale di gara, ha preceduto sul traguardo il britannico Rowe del Team Visma – Lease a Bike Developement e lo stesso Finn. Completa l’ottima giornata dei colori italiani il piazzamento di Matteo Scalco della XDS Astana Development Team, sesto a 26" dal vincitore. Finn guida la classifica generale con 1’16” su Mateo Ramirez della UAE Team Emirates Gen Z e 1’18” sul brasiliano Henrique Bravo della Soudal Quick-Step Devo Team.  Solo la cronometro di L’Aquila separa il campione del mondo U23 dal trionfo finale.

L'ordine di arrivo

  • 1 – Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) – 135 km in 3h38’32”, media di 37.065 km/h
  • 2 – Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development) a 3″
  • 3 – Lorenzo Mark Finn (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies) a 5″
  • 4 – Mateo Ramirez (UAE Team Emirates Gen Z) a 21″
  • 5 – Henrique Bravo Ribeiro (Soudal Quick-Step Devo Team) s.t.

 

La classifica generale

  • 1 – Lorenzo Mark Finn (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies)
  • 2 – Mateo Ramirez (UAE Team Emirates Gen Z) a 1’16”
  • 3 – Henrique Bravo Ribeiro (Soudal Quick-Step Devo Team) a 1’18”
  • 4 – Rémi Arsac (Decathlon CMA CGM Development Team) a 2’23”
  • 5 – Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) a 2’30”

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