Giro Svizzera, a Pogacar anche la crono, vdP beffato per 4 centesimi

La legge di Tadej Pogacar si impone anche a cronometro. Nella 4^ tappa del Giro di Svizzera, il fuoriclasse sloveno domina la crono individuale Aarburg-Aarburg di 23,7 chilometri, consolidando il primato in classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa. Pogacar è stato al comando della gara fin dal tempo intermedio, costringendo gli avversari al solito, inutile e frustrante, inseguimento. 26’37” il tempo finale di Pogacar, alla media di 53,392 km/h, battuto Mathieu van der Poel per soli 4 centesimi. Il podio è completato dal norvegese Tobias Foss. Vacek, 4°, e Wellens, 5°, completano la classifica dei top; 16° Antonio Tiberi, migliore degli italiani. Pogacar rafforza il suo primato e guida la classifica generale con 4’22” di vantaggio su Richard Carapaz e 4’27” su Vacek. 4° nella generale e primo degli italiani Andrea Bagioli.