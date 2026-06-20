Giro Svizzera, a Pogacar anche la crono, vdP beffato per 4 centesimi

Tadej Pogačar si prende anche la 4ª tappa del Giro di Svizzera, una cronometro individuale di 23,7 km ad Aarburg. Lo sloveno batte per soli 4 centesimi Mathieu van der Poel; terzo il norvegese Foss. Antonio Tiberi è il migliore degli italiani al 16° posto. A una sola tappa dal termine, Pogačar consolida il primato in classifica generale, portando a 4’22” il vantaggio su Carapaz e a 4’27” su Vacek. Quarto nella generale resta l'azzurro Andrea Bagioli
La legge di Tadej Pogacar si impone anche a cronometro. Nella 4^ tappa del Giro di Svizzera, il fuoriclasse sloveno domina la crono individuale Aarburg-Aarburg di 23,7 chilometri, consolidando il primato in classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa. Pogacar è stato al comando della gara fin dal tempo intermedio, costringendo gli avversari al solito, inutile e frustrante, inseguimento. 26’37” il tempo finale di Pogacar, alla media di 53,392 km/h, battuto Mathieu van der Poel per soli 4 centesimi. Il podio è completato dal norvegese Tobias Foss. Vacek, 4°, e Wellens, 5°, completano la classifica dei top; 16° Antonio Tiberi, migliore degli italiani. Pogacar rafforza il suo primato e guida la classifica generale con 4’22” di vantaggio su Richard Carapaz e 4’27” su Vacek. 4° nella generale e primo degli italiani Andrea Bagioli.
Ordine di arrivo
- 1. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates-XRG) in 26:37
- 2. VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Premier Tech) + 01
- 3. FOSS Tobias (Netcompany INEOS Cycling Team) + 07
- 4. VACEK Mathias (Lidl-Trek) + 11
- 5. WELLENS Tim (UAE Team Emirates-XRG) + 13
Classifica generale
- 1. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates XRG) in 10:56:29
- 2. CARAPAZ Richard (EF Education Easy Post) a 4:22
- 3. VACEK Mathias (Lidl-Trek) a 4:27
- 4. BAGIOLI Andrea (Lidl-Trek) a 4:46
- 5. MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates XRG) a 5:16