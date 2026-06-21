Tre tappe vinte su cinque, corsa dominata dall'inizio alla fine: Tadej Pogacar mette nel suo solito modo il sigillo sul Giro di Svizzera, una delle poche corse che gli mancavano in bacheca. Nell'ultima tappa, con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon, per un totale di 151,1 km e oltre 4000 metri di dislivello, il bi-campione iridato mette in scena il solito show. Sulla salita finale lo sloveno scatta e va a recuperare uno a uno i fuggitivi di giornata, l'ultimo a resistere il francese Lenny Martinez, che ha comunque il merito di averci provato fino alla fine. Poco dopo la "flamme rouge" dell'ultimo chilometro Pogacar raggiunge Martinez e se lo lascia dietro, trionfando, come sempre, da solo, sul traguardo di Villars-sur-Ollon. L'ennesima prestazione "monstre" che è parsa un test, una prova generale, in vista del Tour de France. Ci sarà da divertirsi alla Grande Boucle.