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Giro di Svizzera, Tadej Pogacar vince l'ultima tappa e trionfa in maglia gialla

Ciclismo

Ennesimo trionfo del campione iridato: nella quinta tappa, sulla salita finale, lo sloveno recupera tutti i fuggitivi e vince in solitaria, conquistando la terza vittoria in cinque frazioni e trionfando in classifica generale del Giro di Svizzera. Pogacar mette una delle poche corse che gli mancavano nel palmares

GIRO DI SVIZZERA, TAPPE E VINCITORI DEL 2026

Tre tappe vinte su cinque, corsa dominata dall'inizio alla fine: Tadej Pogacar mette nel suo solito modo il sigillo sul Giro di Svizzera, una delle poche corse che gli mancavano in bacheca. Nell'ultima tappa, con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon, per un totale di 151,1 km e oltre 4000 metri di dislivello, il bi-campione iridato mette in scena il solito show. Sulla salita finale lo sloveno scatta e va a recuperare uno a uno i fuggitivi di giornata, l'ultimo a resistere il francese Lenny Martinez, che ha comunque il merito di averci provato fino alla fine. Poco dopo la "flamme rouge" dell'ultimo chilometro Pogacar raggiunge Martinez e se lo lascia dietro, trionfando, come sempre, da solo, sul traguardo di Villars-sur-Ollon. L'ennesima prestazione "monstre" che è parsa un test, una prova generale, in vista del Tour de France. Ci sarà da divertirsi alla Grande Boucle.

La classifica della quinta tappa: 

  • 1-Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates – XRG) 4:12.24
  • 2-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +0:07
  • 3-Bart Lemmen (NED, Team Visma – Lease a Bike) +1:33
  • 4-Jarno Widar (BEL, Lotto Intermarchè) +1:53
  • 5-Matthew Riccitello (USA, Decathlon CMA CGM Team) s.t.
  • 6-Enric Mas (ESP, Movistar Team) s.t.
  • 7-Richard Carapaz (ECU, EF Education EasyPost) +2:00
  • 8-Tobias Foss (NOR, Netcompany INEOS) +2:05
  • 9-Ilan Van Wilder (BEL, Soudal Quick-Step) +2:07
  • 10-Nairo Quintana (COL, Movistar Team) +2:12

La classifica finale del Giro di Svizzera 2026: 

  • 1-Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates – XRG) 15:08.43
  • 2-Richard Carapaz (ECU, EF Education EasyPost) +6:32
  • 3-Mathias Vacek (CZE, Lidl-Trek) +6:53
  • 4-Tobias Foss (NOR, Netcompany INEOS) +7:34
  • 5-Ilan Van Wilder (BEL, Soudal Quick-Step) +7:51
  • 6-Brandon McNulty (USA, UAE Team Emirates – XRG) +7:53
  • 7-Matthew Riccitello (USA, Decathlon CMA CGM Team) +8:46
  • 8-Primoz Roglic (SLO, Red Bull-BORA-hansgrohe) +9:23
  • 9-Sergio Higuita (COL, XDS Astana Team) +9:26
  • 10-Bart Lemmen (NED, Team Visma – Lease a Bike) +9:44

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