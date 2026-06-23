Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Tour de France 2026, Piganzoli sostituisce Van Aert: l'annuncio della Visma | Lease a Bike

Ciclismo
teamvisma_leaseabike

Jonas Vingegaard tenterà l'assalto al suo terzo Tour de France e avrà al suo fianco due italiani: oltre a Edoardo Affini, la Visma | Lease a Bike ha ufficializzato la partecipazione di Davide Piganzoli, che prendo il posto dell'infortunato Wout Van Aert. La Grande Boucle prenderà il via il prossimo 4 luglio a Barcellona

TOUR DE FRANCE 2026, IL PERCORSO E LE TAPPE

Davide Piganzoli correrà il Tour de France 2026 al posto dell'infortunato Wout Van Aert. Lo ha annunciato la Visma | Lease a Bike, che ha ufficializzato gli otto corridori che prenderanno parte alla Grande Boucle, al via il prossimo 4 luglio con 'le Grand Depart' previsto a Barcellona. L'azzurro di Morbegno, 24 anni il prossimo 8 luglio, sarà dunque uno degli scudieri di Jonas Vingegaard, capitano dei 'calabroni' e a caccia del suo terzo Tour de France e di quella doppietta riuscita nel 2024 a Tadej Pogacar, quando il fenomeno sloveno si impose a Giro e Tour. Insieme al danese saranno al via per la Visma | Lease a Bike anche il belga Campenaerts, gli statunitensi Jorgenson e Kuss, il francese Armirail e il norvegese Hagenes. Oltre che ad Edordo Affini, secondo italiano in squadra. 

Approfondimento

Van Aert non recupera: salta il Tour de France

Piganzoli, il grande Giro al fianco di Vingegaard e l'infortunio di Van Aert

Nel calendario di inizio anno, Davide Piganzoli non avrebbe dovuto far parte della squadra che accompagnerà Jonas Vingegaard sulle strade francesi. Il corridore lombardo ha però sfruttato due fattori determinanti. Il primo è il grande Giro d'Italia corso da gregario al fianco del capitano danese, di cui si è guadagnato stima e fiducia, chiuso con l'ottavo posto in classifica generale (migliore degli italiani). La Visma | Lease a Bike ha poi dovuto fare i conti con l'infortunio al gomito di Wout Van Aert, caduto pochi giorni prima del Tour Auvergne-Rhone-Alpes in allenamento. Nel corso dell'ex Giro del Delfinato si è sviluppata un'infezione nella ferita al gomito che lo ha costretto ad abbandonare la corsa nonostante la vittoria della quinta tappa e poi a dare forfait al Tour. A quel punto i vertici dello squadrone olandese hanno scelto Piganzoli, reduce dal successo nella classifica generale alla Route d’Occitanie e di uno splendido successo di tappa sui Pirenei a Loudenvielle. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Lipowitz vince il Giro di Slovenia, 2° Pellizzari

Ciclismo

Il tedesco vince le ultime due frazioni della corsa a tappe e si impone nella classifica finale...

Pogacar, ennesimo trionfo al Giro di Svizzera

Ciclismo

Ennesimo trionfo del campione iridato: nella quinta tappa, sulla salita finale, lo sloveno...

Finn trionfa in rosa: suo il Giro Next Gen 2026

giro next gen

Lorenzo Mark Finn si conferma la grande speranza del ciclismo italiano: il 19enne ligure vince il...

5^ tappa, dominio Reusser: suo il Giro di Svizzera

svizzera women

Marlen Reusser domina l'ultima tappa del Giro di Svizzera Women, a Villars sur Ollon, tappa...

Giro Svizzera, crono: Pogacar beffa vdP per 4/100

Ciclismo

Tadej Pogačar si prende anche la 4ª tappa del Giro di Svizzera, una cronometro individuale di...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS