Davide Piganzoli correrà il Tour de France 2026 al posto dell'infortunato Wout Van Aert . Lo ha annunciato la Visma | Lease a Bike , che ha ufficializzato gli otto corridori che prenderanno parte alla Grande Boucle, al via il prossimo 4 luglio con 'le Grand Depart' previsto a Barcellona. L'azzurro di Morbegno, 24 anni il prossimo 8 luglio, sarà dunque uno degli scudieri di Jonas Vingegaard , capitano dei 'calabroni' e a caccia del suo terzo Tour de France e di quella doppietta riuscita nel 2024 a Tadej Pogacar, quando il fenomeno sloveno si impose a Giro e Tour. Insieme al danese saranno al via per la Visma | Lease a Bike anche il belga Campenaerts, gli statunitensi Jorgenson e Kuss, il francese Armirail e il norvegese Hagenes. Oltre che ad Edordo Affini, secondo italiano in squadra.

Piganzoli, il grande Giro al fianco di Vingegaard e l'infortunio di Van Aert

Nel calendario di inizio anno, Davide Piganzoli non avrebbe dovuto far parte della squadra che accompagnerà Jonas Vingegaard sulle strade francesi. Il corridore lombardo ha però sfruttato due fattori determinanti. Il primo è il grande Giro d'Italia corso da gregario al fianco del capitano danese, di cui si è guadagnato stima e fiducia, chiuso con l'ottavo posto in classifica generale (migliore degli italiani). La Visma | Lease a Bike ha poi dovuto fare i conti con l'infortunio al gomito di Wout Van Aert, caduto pochi giorni prima del Tour Auvergne-Rhone-Alpes in allenamento. Nel corso dell'ex Giro del Delfinato si è sviluppata un'infezione nella ferita al gomito che lo ha costretto ad abbandonare la corsa nonostante la vittoria della quinta tappa e poi a dare forfait al Tour. A quel punto i vertici dello squadrone olandese hanno scelto Piganzoli, reduce dal successo nella classifica generale alla Route d’Occitanie e di uno splendido successo di tappa sui Pirenei a Loudenvielle.