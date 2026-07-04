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Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla

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La cronosquadre di Barcellona è stata conquistata dalla Visma | Lease a Bike con Jonas Vingegaard primo corridore della squadra a tagliare il traguardo: a lui l'onore di indossare la maglia gialla inaugurale della Grande Boucle 2026. Alle sue spalle un ottimo Ganna, bene anche Piganzoli al settimo posto. Di seguito l'ordine di arrivo odierno, la classifica generale e quelle speciali

IL RACCONTO DELLA PRIMA TAPPA - IL PERCORSO - I PARTECIPANTI

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