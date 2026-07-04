La cronosquadre di Barcellona è stata conquistata dalla Visma | Lease a Bike con Jonas Vingegaard primo corridore della squadra a tagliare il traguardo: a lui l'onore di indossare la maglia gialla inaugurale della Grande Boucle 2026. Alle sue spalle un ottimo Ganna, bene anche Piganzoli al settimo posto. Di seguito l'ordine di arrivo odierno, la classifica generale e quelle speciali
IL RACCONTO DELLA PRIMA TAPPA - IL PERCORSO - I PARTECIPANTI
- 1) Visma | Lease a Bike in 21'47''
- 2) Ineos Netcompany +7''
- 3) UAE Team Emirates +11''
- 4) Lidl-Trek +15''
- 5) Red Bull - BORA Hansgohe +18''
- 6) Decathlon +38''
- 6) Alpecin Premier Tech +38''
- 8) Groupama Fdj United +40''
- 9) Bahrain Victorious +46''
- 10) Team Jayco AlUla + 50''
- Jonas Vingegaard in 21'47''
- Filippo Ganna +8''
- Tadej Pogacar +12''
- Juan Ayuso +16''
- Remco Evenepoel +19''
- Isaac Del Toro +26''
- Davide Piganzoli +28''
- Florian Lipowitz +35''
- Tobias Foss +38''
- Paul Seixas +39''
- Egan Bernal*
- Tadej Pogacar*
- Juan Ayuso in 22'03''
- Isaac Del Toro +10''
- Davide Piganzoli +12''
- Paul Seixas +23''
- Romain Gregoire +25''