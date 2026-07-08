È la salita per eccellenza, Hors-catégorie, il colle più battuto in assoluto nella storia della Grande Boucle. Sul Tourmalet, il ciclismo è diventato grande, elevandosi a romanzo epico grazie alle imprese di Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddy Merckx, fino a Claudio Chiappucci e Thibaut Pinot. E basterebbe da solo a rendere già iconica quest'ultima giornata tutta sui Pirenei, ma non sarebbe il Tour de France. Così, la sesta tappa - in partenza da Pau - prevederà anche il durissimo Col d'Aspin (la montagna che nel 1991 lanciò Miguel Indurain nell'Olimpo del ciclismo) e un finale completamente inedito con l'arrivo in salita a Gavarnie-Gèdre (GPM di 2^ categoria, 18,7 km al 3,7 % di pendenza media). Per un totale di 186 km e un dislivello complessivo di 4.100 metri. E una classifica generale, al tramonto di giovedì, forse tutta da riscrivere.