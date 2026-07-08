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Tour de France, la 6^ tappa da Pau a Gavarnie-Gèdre: percorso e altimetria

TOUR DE FRANCE

È il giorno della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, ma non solo: il gruppo dovrà cimentarsi anche nell'ascesa al Col d’Aspin e nell'inedito arrivo in salita di Gavarnie-Gèdre. Una tappa durissima, in partenza da Pau, che potrebbe ribaltare la generale

LE CLASSIFICHE IL RACCONTO DELLA 5^TAPPA

È la salita per eccellenza, Hors-catégorie, il colle più battuto in assoluto nella storia della Grande Boucle. Sul Tourmalet, il ciclismo è diventato grande, elevandosi a romanzo epico grazie alle imprese di Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddy Merckx, fino a Claudio Chiappucci e Thibaut Pinot. E basterebbe da solo a rendere già iconica quest'ultima giornata tutta sui Pirenei, ma non sarebbe il Tour de France. Così, la sesta tappa - in partenza da Pau - prevederà anche il durissimo Col d'Aspin (la montagna che nel 1991 lanciò Miguel Indurain nell'Olimpo del ciclismo) e un finale completamente inedito con l'arrivo in salita a Gavarnie-Gèdre (GPM di 2^ categoria, 18,7 km al 3,7 % di pendenza media). Per un totale di 186 km e un dislivello complessivo di 4.100 metri. E una classifica generale, al tramonto di giovedì, forse tutta da riscrivere.

L'altimetria della 6^ tappa

Tour, l'altimetria della 6^ tappa

Gli orari

  • Partenza neutralizzata: 12.25
  • Partenza dal km 0: 12.40
  • Arrivo: tra le 17.29 e le 18.05

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