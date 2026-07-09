Pogacar: "C'è stato un lavoro di squadra pazzesco"

Lo sloveno ha dominato la sesta tappa del Tour de France, riconquistando anche la maglia gialla: "Questa è sicuramente una delle vittorie più dolci. Lavoro di squadra pazzesco. Abbiamo fatto un piano e abbiamo deciso di rischiare"

Le parole di Tadej Pogacar dopo il trionfo nella sesta tappa del Tour de France. Successo strepitoso che gli ha anche consentito di indossare nuovamente la maglia gialla. "Avevo ricordi del 2023 del Tourmalet, questa è sicuramente una delle mie vittorie più dolci. Ieri dopo la tappa avevo già molta attesa per questa frazione, oggi mi sono svegliato alle 7 ed ero emozionatissimo. Tutta la squadra era in grande attesa, abbiamo fatto un piano e abbiamo deciso di rischiare. C'e' stato un lavoro

di squadra pazzesco. Non mi aspettavo la maglia gialla, non stavo calcolando questo. Volevo solo andare a tutta fino all'arrivo".