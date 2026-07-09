Torstein Træen si ritira dal Tour . L'ormai ex maglia gialla non prenderà parte alla settima tappa dopo la caduta nella discesa sul Col du Tourmalet durante la prima vera tappa di montagna del Tour. Torstein aveva conquistato la maglia gialla dopo la quarta tappa e l'aveva difesa fino alla quinta, regalando alla Uno-X Mobility la prima storica maglia gialla. Dopo la caduta, Torstein aveva superato il primi test medici a bordo strada ed era stato in grado di proseguire fino al traguardo, poi, gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato una commozione cerebrale e fratture multiple alle costole.

"Ci ha regalato un momento storico"

"Non è certo il finale che desideravamo per questa avventura con la maglia gialla", ha dichiarato il dg del team Thor Hushovd. "Torstein ha regalato alla squadra un momento storico, e ciò che lui e tutta la squadra hanno realizzato in questi giorni è qualcosa di cui saremo sempre orgogliosi. Ma, dopo ulteriori accertamenti, è stato chiaro che non poteva continuare. È ovviamente deludente dover abbandonare la corsa in questo modo, ma ora la cosa più importante è che Torstein riceva le cure e il recupero di cui ha bisogno", ha concluso Hushovd.