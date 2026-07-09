Dopo il tappone del Tourmalet e del Col d'Aspin, la giornata del venerdì è dedicata ai velocisti. Una tappa-tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Hagetmau, attraversando le terre di Guascogna passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux . Il traguardo è al centro della città, sulle rive della Garonna e di fronte al Monumento ai Girondini. È prevista una sola difficoltà: la Côte de Béguey (4ª categoria), 1,2 km con una pendenza del 4,4% al km 137,3. Lo sprint intermedio si deciderà qualche chilometro prima, a Landiras (km 120,2).