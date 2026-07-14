Ancora una tappa bellissima, vinta a Le Lioran dal 'solito' Pogacar, che consolida il suo vantaggio su Vingegaard nella generale: il danese insegue ora a 3'36", Evenepoel a 4'06''. Ayuso nuova Maglia bianca. Di seguito l'ordine di arrivo odierno, la classifica generale e quelle speciali
- 1) POGACAR Tadej 3h58'08"
- 2) EVENEPOEL Remco +32"
- 3) SEIXAS Paul +34"
- 4) LIPOWITZ Florian s.t.
- 5) AYUSO Juan +38"
- 6) SKJELMOSE Mattias s.t.
- 7) VINGEGAARD Jonas +44"
- 8) DEL TORO Isaac +1'31"
- 9) MARTINEZ Lenny +1'59"
- 10) PIDCOCK Tom +2:03"
- 1) POGACAR Tadej 36h15'02"
- 2) VINGEGAARD Jonas +3'36"
- 3) EVENEPOEL Remco +4'06"
- 4) AYUSO Juan +4'22"
- 5) SEIXAS Paul +4'35"
- 6) LIPOWITZ Florian +4'44"
- 7) DEL TORO Isaac +5'08"
- 8) SKJELMOSE Mattias +5'45"
- 9) MARTINEZ Lenny +6'34"
- 10) PIDCOCK Tom 11:49
- Mads Pedersen - 293 punti
- Biniam Girmay - 239 punti
- Tim Merlier - 213 punti
- Jasper Philipsen - 205 punti
- Max Kanter - 192 punti
- Tadej Pogacar - 42 punti
- Jonas Vingegaard - 27 punti
- Richard Carapaz - 19 punti
- Valentin Paret Peintre - 18 punti
- Paul Seixas - 18 punti
- Juan Ayuso +39H19'24"
- Paul Seixas +13"
- Isaac Del Toro +46"
- Lenny Martinez +2'12"
- Davide Piganzoli +9'16''