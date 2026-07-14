Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla

Ciclismo fotogallery
5 foto

Ancora una tappa bellissima, vinta a Le Lioran dal 'solito' Pogacar, che consolida il suo vantaggio su Vingegaard nella generale: il danese insegue ora a 3'36", Evenepoel a 4'06''. Ayuso nuova Maglia bianca. Di seguito l'ordine di arrivo odierno, la classifica generale e quelle speciali

TOUR DE FRANCE, IL RACCONTO DELLA 10^ TAPPA

ALTRE FOTOGALLERY

Tour de France, le classifiche dopo la 10^ tappa

Ciclismo

Ancora una tappa bellissima, vinta a Le Lioran dal 'solito' Pogacar, che consolida il suo...

5 foto

Tour de France, classifiche dalla 1^ alla 9^ tappa

Ciclismo

Archiviata la prima parte di Tour de France 2026, all'insegna del dominio di Pogacar che va al...

5 foto

Nuovo look per Pogacar: al Tour in biondo platino

Ciclismo

Un look d'assalto. Durante la cerimonia di presentazione delle squadre, lo sloveno ha svelato un...

10 foto

Pogacar per il record: l'albo d'oro del Tour

Ciclismo

Il 4 luglio è cominciato il Tour de France. Il grande favorito è il bi-campione in carica Tadej...

31 foto

Da Coppi a Vingegaard: l'albo d'oro del Giro

Ciclismo

Jonas Vingegaard vince l'edizione numero 109 del Giro d'Italia ed è il primo danese a conquistare...

28 foto

Video in evidenza

    Ciclismo: Ultime Notizie

    Tour de France, la presentazione dell'11^ tappa

    Ciclismo

    Dopo le fatiche di martedì, una giornata di 'relax' per il gruppo con un finale di tappa...

    Pogacar vince la 10^ tappa: sempre più 'giallo'

    tour de france

    Lo sloveno domina con un'azione di forza nel finale e vince a Le Lioran nel giorno della Presa...

    Hotel da incubo al Tour, ragnatele e spazi angusti

    Ciclismo

    Nel giorno di riposo del Tour de France del 13 luglio, tam tam sul web dei corridori in corsa...