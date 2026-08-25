Borremans vince 6^ tappa, Finn in maglia gialla

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Tour de l’Avenir 2026, Borremans vince la 6^ tappa, Finn in maglia gialla

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Il finlandese Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team) ha conquistato la 6^ tappa del Tour de l'Avenir, 149 km da Châtillon-sur-Cluses a Val d'Isère con l'ascesa finale sul Col de l'Iseran. Lorenzo Finn, 4° al traguardo, resta in maglia gialla e aumenta il vantaggio in classifica generale. Mercoledì l'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù

TOUR DE L'AVENIR: TAPPE E RISULTATI

Il Col de l'Iseran parla finlandese: Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team) ha conquistato infatti la 6^ tappa del Tour de l'Avenir, 149 km da Châtillon-sur-Cluses a Val d'Isère con l'ascesa finale sul mitico colle, teatro di tante battaglie al Tour. Lorenzo Finn, 4° al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, dopo una gestione perfetta delle energie in una tappa insidiosa, in cui ha dovuto inseguire e controbattere ai tanti attacchi da parte dei rivali. Il genovese conserva la testa della classifica e aumenta il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driesen (ora staccato di 2'09'') alla vigilia  dell'ultima e decisiva frazione, con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù.

L'ordine d'arrivo della 6^ tappa

  • 1 BORREMANS Kasper (Bahrain Victorious Development Team) in 4:33:43
  • 2 SCHOOFS Jasper (Soudal Quick-Step Devo Team) + 0:03
  • 3 JACKOWIAK Jan Michal (Bahrain Victorious Development Team) + 0:19
  • 4 FINN Lorenzo Mark (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) + 0:39
  • 5 RAMÍREZ Mateo (UAE Team Emirates Gen Z) + 0:42

La classifica generale

  • 1. Lorenzo Mark Finn (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe) 18:41.08
  • 2. Niels Driesen (BEL, Lotto – Groupe Wanty) +2:07
  • 3. Matteo Vanhuffel (BEL, Developement Team Picnic PostNL) +2:24
  • 4. Jasper Schoofs (BEL, Soudal-Quick Step Devo Team) +3:14
  • 5. Mateo Ramìrez (ECU, UAE Team Emirates Gen Z) +3:18

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