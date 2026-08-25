Borremans vince 6^ tappa, Finn in maglia gialla

Il finlandese Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team) ha conquistato la 6^ tappa del Tour de l'Avenir, 149 km da Châtillon-sur-Cluses a Val d'Isère con l'ascesa finale sul Col de l'Iseran. Lorenzo Finn, 4° al traguardo, resta in maglia gialla e aumenta il vantaggio in classifica generale. Mercoledì l'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù

Il Col de l'Iseran parla finlandese: Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team) ha conquistato infatti la 6^ tappa del Tour de l'Avenir, 149 km da Châtillon-sur-Cluses a Val d'Isère con l'ascesa finale sul mitico colle, teatro di tante battaglie al Tour. Lorenzo Finn, 4° al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, dopo una gestione perfetta delle energie in una tappa insidiosa, in cui ha dovuto inseguire e controbattere ai tanti attacchi da parte dei rivali. Il genovese conserva la testa della classifica e aumenta il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driesen (ora staccato di 2'09'') alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione, con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù.