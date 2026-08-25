Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Vuelta, la 5^ tappa da Falset a Roquetes: percorso e altimetria

Ciclismo

Dopo Andorra, un po' di respiro per la carovana nella 5^ tappa della Vuelta 2026, da Falset a Roquets di 173.3 km. Dopo una prima parte pianeggiante, attenzione al finale nervoso con uno strappo a una ventina di chilometri dal traguardo che potrebbe indirizzare la frazione: finisseur o ruote veloci?

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

Dopo le fatiche di Andorra, la Vuelta 2026 concede una 'tregua' su un terreno più malleabile. La prima metà del tracciato della 5^ tappa da Falset a Roquets (173.3 km) scorrerà via pianeggiante. Il finale, tuttavia, promette di accendere la miccia: negli ultimi 50 chilometri il profilo altimetrico si farà più nervoso, costellato da una serie di strappi capaci di spezzare il ritmo. L'asperità di giornata è senza dubbio l’Alto de Pauls: un'ascesa di 3,5 chilometri con una pendenza media del 7,2%, rampe micidiali che toccano il 12,2% e lo scollinamento piazzato a poco più di 24 chilometri dal traguardo. Sarà questo il trampolino di lancio ideale per i finisseur e un severo test per i velocisti puri, che rischiano di perdere contatto. Questa tappa potrebbe essere un'interessante opportunità per i ciclisti che hanno perso tempo nelle tappe precedenti per tentare una fuga. Le squadre degli sprinter dovranno cercare di controllare la corsa in una delle poche opportunità di volata sul traguardo.

Gli orari della quinta tappa

  • Partenza neutralizzata: 13:34
  • Partenza dal km 0: 13:34
  • Arrivo stimato: 17.20

Leggi anche

Vuelta, l'albo d'oro della corsa spagnola

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Pogacar show: vince la 4^ tappa dopo 50 km di fuga

Ciclismo

Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad...

Borremans vince 6^ tappa, Finn in maglia gialla

tour de l'avenir

Il finlandese Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team) ha conquistato la 6^...

Vuelta, la presentazione della 4^ tappa

Ciclismo

Dopo la cancellazione nel finale Font-Romeu per la grandine, corridori attesi martedì 25 agosto...

Vuelta, 3^ tappa cancellata per la grandine

Ciclismo

La terza tappa della Vuelta è stata cancellata a causa di una fortissima grandinata che ha...

Finn vince la 5^ tappa: è la nuova maglia gialla

tour de l'avenir

Un fenomenale Lorenzo Finn si è imposto nella 5^ tappa del Tour de l'Avenir, la cronoscalata...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS