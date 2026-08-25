Dopo le fatiche di Andorra, la Vuelta 2026 concede una 'tregua' su un terreno più malleabile. La prima metà del tracciato della 5^ tappa da Falset a Roquets (173.3 km) scorrerà via pianeggiante. Il finale, tuttavia, promette di accendere la miccia: negli ultimi 50 chilometri il profilo altimetrico si farà più nervoso, costellato da una serie di strappi capaci di spezzare il ritmo. L'asperità di giornata è senza dubbio l’Alto de Pauls: un'ascesa di 3,5 chilometri con una pendenza media del 7,2%, rampe micidiali che toccano il 12,2% e lo scollinamento piazzato a poco più di 24 chilometri dal traguardo. Sarà questo il trampolino di lancio ideale per i finisseur e un severo test per i velocisti puri, che rischiano di perdere contatto. Questa tappa potrebbe essere un'interessante opportunità per i ciclisti che hanno perso tempo nelle tappe precedenti per tentare una fuga. Le squadre degli sprinter dovranno cercare di controllare la corsa in una delle poche opportunità di volata sul traguardo.