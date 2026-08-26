Finn nella storia: trionfo al Tour de l'Avenir

Lorenzo Finn trionfa al Tour de l'Avenir 2026 e lo fa nel migliore dei modi. Il 19enne della Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies mantiene la maglia gialla al termine della 7^ e ultima tappa, con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù, vinta con un assolo in solitario negli ultimi 2 km, quando ha staccato il drappello di concorrenti, arrivando così a braccia alzate al traguardo. Finn riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del 'Tour dei giovani' 53 anni dopo Gibì Baronchelli e proprio come il mantovano riesce nella storica doppietta Giro (Next Gen) e Tour (de l'Avenir). Il genovese, già campione del mondo junior e U23, diventa così il quarto italiano a iscriversi al prestigioso albo d'oro (tra i nomi presenti quelli di LeMond, Indurain, Fignon e più recentemente Bernal, Pogacar e Del Toro) dopo De Rosso nel 1961 e Felice Gimondi nel 1964. Finn succede al francese Paul Seixas, che quest'anno ha definitivamente spiccato il volo tra i 'grandi' con il quarto posto al Tour de France e la vittoria alla Freccia-Vallone e al Giro dei Paesi Baschi. Un Tour de l'Avenir vinto con autorità da Finn, che si è preso la maglia gialla nella cronoscalata dominata a Flaine e non l'ha più mollata, fino alla passerella finale con l'arrivo in solitaria in Italia al Lago Serrù. Ora lo aspetta il passaggio definitivo tra i grandi.