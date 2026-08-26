Finn nella storia: trionfo al Tour de l'Avenir

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tour de l'Avenir, trionfo di Finn. L'azzurro vince la 7^ tappa

Ciclismo
Instagram tourdelavenir

L'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour de l'Avenir, il 'Tour de France dei giovani': uno straordinario Lorenzo Finn chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella 7^ tappa, con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù. L'ultimo azzurro a trionfare fu Gianbattista Baronchelli nel 1973

TOUR DE L'AVENIR: TAPPE E RISULTATI

Lorenzo Finn trionfa al Tour de l'Avenir 2026 e lo fa nel migliore dei modi. Il 19enne della Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies mantiene la maglia gialla al termine della 7^ e ultima tappa, con arrivo in Italia a Ceresole Reale-Lago Serrù, vinta con un assolo in solitario negli ultimi 2 km, quando ha staccato il drappello di concorrenti, arrivando così a braccia alzate al traguardo. Finn riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del 'Tour dei giovani' 53 anni dopo Gibì Baronchelli e proprio come il mantovano riesce nella storica doppietta Giro (Next Gen) e Tour (de l'Avenir). Il genovese, già campione del mondo junior e U23, diventa così il quarto italiano a iscriversi al prestigioso albo d'oro (tra i nomi presenti quelli di LeMond, Indurain, Fignon e più recentemente Bernal, Pogacar e Del Toro) dopo De Rosso nel 1961 e Felice Gimondi nel 1964. Finn succede al francese Paul Seixas, che quest'anno ha definitivamente spiccato il volo tra i 'grandi' con il quarto posto al Tour de France e la vittoria alla Freccia-Vallone e al Giro dei Paesi Baschi. Un Tour de l'Avenir vinto con autorità da Finn, che si è preso la maglia gialla nella cronoscalata dominata a Flaine e non l'ha più mollata, fino alla passerella finale con l'arrivo in solitaria in Italia al Lago Serrù. Ora lo aspetta il passaggio definitivo tra i grandi. 

L'ordine d'arrivo della 7^ tappa

  • 1 FINN Lorenzo Mark (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) in 3:15:42
  • 2 DRIESEN Niels (Lotto - Groupe Wanty) +0:27
  • 3 RAMÍREZ Mateo (UAE Team Emirates Gen Z) +0:28
  • 4 BRAVO Henrique (Soudal Quick-Step Devo Team) +0:28
  • 5 FABRIES Ugo (UAE Team Emirates Gen Z) +0:41

La classifica finale

  • 1 FINN Lorenzo Mark (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) in 21:56:50
  • 2 DRIESEN Niels (Lotto - Groupe Wanty) +2:34
  • 3 VANHUFFEL Matteo (Development Team Picnic PostNL) +3:42
  • 4 RAMÍREZ Mateo (UAE Team Emirates Gen Z) +3:46
  • 5 BRAVO Henrique (Soudal Quick-Step Devo Team) +3:57

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Brennan fa il bis nella 5^ tappa, Pogacar in rosso

Ciclismo

Matthew Brennan cala il bis e conquista allo sprint la 5^ tappa della Vuelta 2026, da Falset...

Finn nella storia: trionfo al Tour de l'Avenir

Ciclismo

L'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour de l'Avenir, il 'Tour de France dei...

Vuelta, la presentazione della 5^ tappa

Ciclismo

Dopo Andorra, un po' di respiro per la carovana nella 5^ tappa della Vuelta 2026, da Falset...

Pogacar show: vince la 4^ tappa dopo 50 km di fuga

Ciclismo

Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad...

Borremans vince 6^ tappa, Finn in maglia gialla

tour de l'avenir

Il finlandese Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team) ha conquistato la 6^...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS