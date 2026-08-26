Non fatevi ingannare dal finale in pianura della 6^ tappa della Vuelta, 177.5 km da Alcossebre a Castellon: quella che attende il gruppo è una frazione subdola, molto più severa e logorante di quanto dica l'altimetria degli ultimi chilometri. Le prime salite arriveranno dopo appena 40 chilometri, quando la strada comincerà a salire verso il Puerto de la Serratella: un'ascesa di 16,6 chilometri al 4,4% di pendenza media, utile per appesantire le gambe prima di affrontare il Col de la Bandereta (4,5 chilometri al 6,9%). Ma momento clou si consumerà nel finale, con il doppio passaggio nella suggestiva cornice del Desierto de las Palmas. Il secondo assalto sarà quello decisivo e porterà dritti a Puerto de Bartolo: 9,1 chilometri al 7,2% che nascondono un insidioso tratto di circa tre chilometri su strada sterrata, dove le pendenze saliranno a doppia cifra. Polvere, fatica e rampe verticali in stile Strade Bianche: un mix esplosivo per questa 6^ tappa della Vuelta.