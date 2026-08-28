Vuelta, la presentazione dell'8^ tappa

L'ottava tappa della Vuelta 2026, Puçol-Xeraco (171 km), è l'ultima occasione per i velocisti durante la prima settimana di corsa. Sulla carta, il profilo altimetrico parla chiaro: una frazione piatta e lineare, con appena 1.300 metri di dislivello complessivo che non dovrebbe spaventare il gruppo. C'è però l'incognita della stanchezza al termine di una prima settimana corsa a tutta, che potrebbe trasformare una scontata passerella per ruote veloci in un terreno di caccia ideale per i finisseur o per una fuga da lontano. Le squadre degli sprinter avranno il compito di controllare la fuga e scortare i capitani nel superare l'ascesa verso Barx (2^ categoria) nella parte finale della tappa per avere la possibilità di tagliare per primi il traguardo tra le strade di Xeraco.