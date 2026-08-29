Vuelta, la presentazione della 9^ tappa

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Vuelta, la 9^ tappa da La Vila Joiosa ad Alto de Aitana: percorso e altimetria

Ciclismo

Alla vigilia del primo giorno di riposo, alla Vuelta va in scena la prima tappa regina, 187.4 km da La Vila Joiosa ad Alto de Aitana. Sono 5.000 metri di dislivello e l'ascesa finale che promette spettacolo

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

La tempesta prima della quiete. In attesa di godersi lunedì 31 agosto il primo meritato giorno di riposo, la Vuelta 2026 vivrà la sua prima tappa regina nella 9^ frazione, 187.4 km da La Vila Joiosa ad Alto de Aitana. Una tappa con quasi 5.000 metri di dislivello complessivo, dove si sale e si scende fin dai primi chilometri. Si parte con il Puerto de Tárbena (6,7 km al 5,4%), prima di affrontare il muro del Puerto El Miserat (5,1 chilometri con pendenze medie al 10,1%). Nemmeno il tempo di riprendere fiato e la corsa inanellerà in rapida successione il Port de Tollos (4 km al 5,7%), il lunghissimo Port de Tudons (11,7 km al 4%) e il Port de Benifallim (4,8 km al 5,9%). Il gran finale sulle rampe dell'Alto de Aitana: un'ascesa di 21,2 chilometri al 5,9% di pendenza media, che diventa un vero e proprio calvario negli ultimi 6,6 chilometri fissi al 7,8%. La Vuelta 2026 si deciderà (anche) qui.

Gli orari della nona tappa

  • Partenza: 12:26
  • Arrivo stimato: 17.14

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